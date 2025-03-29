Какие профессии дают право на пенсию за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается после увольнения с работы, которая дает право на такое обеспечение, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Правила назначения пенсии за выслугу лет регулируются Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и статьями 54 и 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Пенсию за выслугу лет могут получить без учета возраста:

Артисты, которые имеют от 20 до 35 лет творческой деятельности на момент подачи заявления;

Работники авиации и летно-испытательного состава, если у мужчин стаж от 25 до 26,5 лет на 01 апреля 2015 – 11 октября 2017, а у женщин от 20 до 21,5 лет на тот же период;

Работники образования, здравоохранения и социального обеспечения со стажем от 25 до 26,5 лет на 01 апреля 2015 года – 11 октября 2017 года;

Спортсмены с не менее 25 годами стажа, включая 6 лет в сборных командах Украины.

Кому еще предоставляется пенсия за выслугу лет

Пенсия за выслугу лет назначается по достижении возраста 50-55 лет для мужчин, 45-50 лет для женщин, при наличии необходимого стажа работы:

диспетчерам воздушного движения и инженерно-техническому составу авиации;

бортпроводникам;

работникам железных дорог и метрополитена;

работникам полевых и геологоразведочных работ;

работникам лесозаготовок и лесосплава;

механизаторам;

плавсоставу морского, речного флота и рыбной промышленности.

Размер пенсии зависит от страхового стажа и зарплаты, с которой уплачивались взносы, и назначается после увольнения с соответствующей работы.

Отказать в назначении пенсии за выслугу лет могут в следующих случаях:

если лицо не достигло установленного возраста;

если отсутствует необходимый стаж работы на соответствующих должностях;

если нет документов, подтверждающих соответствующий стаж.

Обратите внимание! Если лицо работает на должности, которая дает право на пенсию за выслугу лет, выплата пенсии прекращается на весь период работы на этой должности.