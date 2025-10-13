Пенсія за вислугу років – це один з видів виплат для осіб похилого віку. Отримати її можуть люди, що працювали на певних посадах.

Хто може отримати пенсію за вислугу років?

Їхнє виконання призводить до втрати професійної працездатності або придатності, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина та Закону, згідно з яким призначається така пенсія,

– йдеться на сайті фонду.

Отримати таку пенсійну виплату можуть:

артисти за наявності на час звернення за пенсією стажу творчої діяльності від 20 до 35 років; працівники авіації та льотно-випробувального складу за наявності вислуги років у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11. 10. 2017 та пізніше, у жінок – від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11. 10. 2017 та пізніше; працівники освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 01. 04. 2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017; спортсмени за наявності стажу щонайменше 25 років, зокрема перебування у складі збірних команд України щонайменше 6 років; після досягнення віку від 50/55 років чоловіками, від 45/50 – жінками та за наявності відповідного загального стажу в тому числі стажу роботи за професією/посадою; диспетчери, які здійснюють управління повітряним рухом; інженерно-технічному складу цивільної авіації; бортпровідники; працівники залізничного транспорту та метрополітену; працівники, зайняті на польових геологорозвідувальних роботах; працівники, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві; механізатори (докери-механізатори) у портах; плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Розміри пенсій визначаються згідно зі статтями Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та залежать від тривалості набутого страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Важливо! Пенсія призначається з дня звернення за умови звільнення з роботи або посади, що дає право на таку пенсію.

Пенсії за вислугу років можуть отримувати військові?

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям за таких умов звільнення із військової служби:

незалежно від віку, якщо на день звільнення вони мають не менше 25 календарних років вислуги; в разі досягнення на день звільнення зі служби 45-річного віку та за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить служба.

Розміри пенсій визначаються так: від 50 % (звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я від 55 %) до 70% відповідних сум їх грошового забезпечення залежно від тривалості вислуги. Про це зазначають у ПФУ.

Зверніть увагу! Мінімальний розмір пенсій за вислугу років військовим не може бути нижче 3 854 гривні.

Чи можуть таку пенсію отримувати прокурори?

Право на пенсію за вислугу років незалежно від віку мають працівники прокуратури, які на день звернення за призначенням такої пенсії мають не менше 25 років вислуги, зокрема стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Розміри пенсій визначаються так: 60 % суми місячної заробітної плати. Працівникам, які не мають вислуги 25 років, але відпрацювали на посадах прокурорів не менше 15 років та мають страховий стаж 35 років чоловіки, 30 років – жінки, пенсія за вислугу років призначається після досягнення чоловіками віку 57 років, жінками – 55 років.

Зауважте! Розмір пенсії визначається пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

Що відомо про пенсії вчителям?

Вчителя можуть отримувати пенсію за вислугу років. Про це пише ПФУ.

Для цього вони мають досягти віку 55 років та набути не менш як 30 років педагогічного стажу. Такі вимоги встановлені станом на 2025 рік.

Розмір пенсії за вислугою років для вчителів визначається індивідуально.

Які роки не зарахують до стажу?