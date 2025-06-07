Чи скасують пенсію за вислугу років, якщо знов влаштуватися на роботу

Чимало вчителів отримують пенсію за вислугу років. Однак за деяких обставин виплату можуть скасувати.

За яких обставин можуть скасувати пенсію за вислугу років

Йдеться зокрема про ситуації, коли викладач чи викладачка знов влаштовуються на роботу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Законодавство України визначає обов'язок пенсіонера повідомляти про факт свого працевлаштування або звільнення з роботи (стаття 16 Закону України “"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"). Річ у тім, що право на виплату пенсії або визначення її розміру в окремих випадках залежить від того, чи працює пенсіонер, чи ні.

Зокрема, пенсія за вислугу років призначається при залишенні роботи, яка дає право на цю пенсію,

– пишуть у ПФУ.

Зауважте! У разі працевлаштування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється. Вона поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.