Вийти на пенсію достроково можливо: на яких умовах можна це зробити

В Україні можна вийти на пенсію раніше зазначеного закону. За таких умов стаж повинен становити приблизно від 20 до 26 років. Втім для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Хто може вийти на пенсію швидше

Відповідно до закону право на пенсію за вислугу років мають люди, які працюють в окремих галузях народного господарства, працівники закладів охорони здоров'я та закладів освіти, льотчики, моряки, а також артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів тощо.

Читайте також Заробляють на кращі виплати: скільки українців працює після досягнення пенсійного віку

Незалежно від віку працівники закладів охорони здоров’я та закладів освіти за наявності роботи на відповідних посадах не менш як 26 років 6 місяців можуть вийти на пенсію достроково.

До прикладу, артисти це можуть зробити за наявності стажу творчої діяльності від 20 до 35 років.

Робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які безпосередньо зайняті організацією перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітенах при досягненні пенсійного віку (чоловіками – 55 років, жінками – 50 років) можуть вийти на пенсію за вислугу років.

Механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах теж при досягненні пенсійного віку, як у робітників локомотивних бригад, можуть раніше піти на пенсію зі стажем у 26 років 6 місяців.

Вік працівників, які здійснюють управління повітряним рухом, можуть вийти на пенсію у віці: чоловіки – 50 років, а жінки – 45 років зі стажем у 20 років.

Скільки отримують пенсіонери зараз

Українці можуть отримати від 2 тисяч до понад 10 тисяч гривень пенсії. У загальній чисельності це: