Пенсія за вислугу років для вчителів: який розмір виплат у 2025 році

Вчителі в Україні мають право вийти на пенсію не тільки за віком, як інші українці, але й за вислугу років. Однак розмір пенсійних виплат педагогів може значно відрізнятися.

Хто має право на пенсію за вислугу років

У 2025 році українські педагоги можуть вийти на пенсію за вислугу у 55 років, якщо мають щонайменше 30 років педагогічного стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Право на пенсію за вислугу років передбачене для освітян, які займають відповідні педагогічні посади:

у загальноосвітніх навчальних закладах;

у дошкільних установах;

у школах-інтернатах;

у позашкільних та професійно-технічних закладах.

Раніше вчителі мали право на таку пенсію за наявності стажу від 25 років і без будь-яких вікових обмежень. Однак пізніше стаж збільшили й встановили обов’язковий пенсійний вік.

Важливо! Ці вимоги діють для педагогів, які не мали необхідного стажу до 1 січня 2016 року. Ті, хто до цієї дати вже мав відповідний стаж, можуть вийти на пенсію за вислугу років незалежно від віку.

Який розмір пенсії за вислугу років

Розмір пенсії за вислугу років для вчителів розраховують за спеціальною формулою, яка включає:

Середню заробітну плату за місяць перед виходом на пенсію.

Коефіцієнт стажу, який залежить від тривалості страхового стажу.

Коефіцієнт заробітку, який визначається як співвідношення індивідуального заробітку до середнього по країні.

Середній розмір пенсії за вислугу років для вчителя у 2025 році складає близько 5 000-6 000 гривень, якщо педагог мав середній рівень зарплати.

Окрім того, вчителям нараховують додаткові надбавки за вислугу років:

за стажу 3-10 років – 10% від посадового окладу;

за стажу 10-20 років – 20%;

за стажу від 20 років – 30%.

Варто знати! Пенсію за вислугу років вчителям платять тільки після звільнення з посади, яка дає право на цю пенсію. Якщо людина знову влаштується на подібну посаду, то виплати припинять до остаточного звільнення.