Вигідна пенсія: як збільшити виплати, якщо отримуєте пенсію за вислугу років

Окремі категорій українців можуть отримувати пенсію за вислугу років та піти на відпочинок до 60 років. Проте згодом суму щомісячних виплат можна збільшити.

У чому різниця між пенсією за вислугу років та за віком

Пенсія за віком призначається після досягнення 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Натомість, пенсію за вислугу років отримують ті, чия професія пов’язана з ранньою втратою працездатності. Це військові, педагоги, спортсмени, рятувальники тощо.

Досягнувши пенсійного віку, людина, яка отримує пенсію за вислугу років, може перейти на пенсію за віком, якщо це дозволяє збільшити суму виплат.

Як перейти на пенсію за віком

Особам, яким призначено пенсію за вислугу років, під час роботи на посаді, яка дає право на цю пенсію, пенсія не виплачується. Право на одержання одночасно і пенсії, і заробітної плати у них виникає лише у разі, якщо після досягнення пенсійного віку їм буде призначено пенсію за віком.

Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі документів про страховий стаж, заробітну плату та інших документів.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком здійснюватиметься за матеріалами пенсійної справи, тобто фактично розмір пенсії не зміниться – зміниться лише її вид.

Заяву про перерахунок пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ або особисто до будь-якого сервісного центру незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Які складнощі можуть виникати

Як свідчить практика, нерідко для перерахунку таких пенсій застосовують застарілий показник середньої заробітної плати по Україні за три попередні роки. Пенсійний фонд залишає в розрахунку застарілий показник – той, що був чинним на момент призначення попередньої пенсії за вислугу років. Це призводить до суттєвого зменшення розміру виплат.

У 2025 році при переході з пенсії за вислугу років на пенсію за віком мають застосовувати новий показник СЗП – 15 057 гривень Проте майже в кожному випадку використовують старий – 8 913 гривень.

Згідно з законом, у разі переходу на інший вид пенсії слід враховувати показник СЗП за три роки до звернення по новий вид пенсії.

Отже, оскільки пенсія за вислугу років передбачена Законом "Про пенсійне забезпечення", а пенсія за віком – Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у разі переходу з першого виду пенсії на другий має братися до уваги саме новий показник середньої зарплати.