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Економіка Соцвиплати Пенсіонери мають обирати між пенсією та зарплатою: кого це стосується
16 липня, 11:48
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Пенсіонери мають обирати між пенсією та зарплатою: кого це стосується

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Пенсії для поліцейських призначаються після звільнення зі служби; якщо працівник повертається на службу, виплата пенсії припиняється.

  • Поліцейські мають право на пенсію за вислугу років, по інвалідності, або в разі втрати годувальника, з різними умовами залежно від служби та обставин.

     

Чимало українців після виходу на пенсію влаштовуються на роботу, щоб підвищити свій дохід. Втім деяким з них доведеться обирати між зарплатою та пенсією, зокрема поліцейським.

Як призначають пенсію поліцейським?

Пенсія правоохоронцям призначається за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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Відповідно до цього закону, пенсійне забезпечення передбачене на працівників, які служать у підрозділах Національної поліції: 

  • у кримінальній поліції;
  • в патрульній поліції;
  • в поліції охорони;
  • у слідчих органах;
  • поліції спеціального призначення;
  • та в спеціальних підрозділах. 

Роки служби в у цих підрозділах поліції зараховують до страхового стажу правоохоронців, а також: 

  • до стажу за спеціальністю;
  • до вислуги років;
  • та до державної служби. 

Важливо! У вислугу років зараховується служба на певних посадах, перелік яких міститься у Законі "Про Національну поліцію" (стаття 78).

На яку пенсію мають право поліцейські? 

Поліцейські можуть розраховувати на різні види пенсії. Виплати можуть призначити також їхнім родинам. Залежно від обставин нараховується: 

Пенсія за вислугу років

  • отримують поліцейські, які звільнилися після 1 жовтня 2020 року, за наявності від 25 років вислуги;
  • також нараховують працівникам поліції віком від 45 років за наявності не менш як 25 років страхового стажу (з ним поліцейська або військова служба має склададти щонайменше 12 років і 6 місяців).

Пенсія по інвалідності 

  • мають право поліцейські, які отримали інвалідність через поранення, контузію, каліцтво або тяжку хворобу під час служби або на захисті України;
  • призначають правоохоронцям з інвалідністю внаслідок нещасного випадку, що стався не на службу, або внаслідок хвороби, яку спровокувало проходження служби. 

Пенсія у разі втрати годувальника 

  • призначається рідним поліцейського, який загинув на службі або помер від поранень, отриманих під час виконання службових обов'язків;
  • також нараховується родичам правоохоронця, який зник безвісти чи помер вже після звільнення зі служби, якщо смерть пов'язана з нею. 

Варто знати! Пенсію після загибелі чи смерті поліцейського можуть отримати його непрацездатні діти чи батьки, а також дружина або чоловік, які залишились без основного джерела доходу. 

Хто має обирати між пенсією та зарплатою 

Головною умовою для призначення поліцейським є їхнє звільнення зі служби. Виплати нараховуються лише після цього.

  • Якщо пенсіонер вирішить повторно вступити на службу до органів Нацполіції, йому припинять виплачувати пенсію.
  • Після того як він звільниться повторно, виплати пенсії правоохоронцю відновлять, врахувавши загальну вислугу років на момент останнього звільнення.
  • Тож поліцейським пенсіонерам в Україні необхідно обирати між зарплатою і пенсією.  

Важливо! Втім є випадки, коли виплати пенсії поліцейським не припиняють. Це відбувається, якщо таку особу призвали на військову службу за контрактом або призначили на посаду у поліції особливого призначення. 