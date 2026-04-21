Пенсія після індексація знизилась: чому так сталося та як діяти

Щорічно в Україні відбувається індексація пенсій. Зазвичай всі звикли асоціювати перерахунок виплат з їхнім підвищенням. Але іноді пенсія може навпаки зменшитися.

Чому ПФУ міг зменшити пенсію?

У чому причина та що робити за таких обставин, розповідає видання "На пенсії".

З 1 січня 2002 року в Україні почав діяти Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Але якщо людина звернулася до органів ПФУ щодо призначення пенсії тоді, то фонд міг не врахувати вимоги цього закону, про що йдеться у тексті.

Як це відбувається? Замість помісячної зарплати за період до липня 2000 року могли взяти річні показники. Через помилку ПФУ коефіцієнт зарплати (від якого залежить розмір пенсії) був завищений.

Зауважте! Згодом Пенсійний фонд перерахував пенсію за правильними даними. Але вже з урахуванням помісячної зарплати. Тому зменшився й коефіцієнт зарплати.

Тобто реальний показник виявився меншим, ніж був раніше,

– пояснили у матеріалі.

Закон дозволяє ПФУ виправляти такі помилки у розрахунках. Але виникає логічне питання – чи можна знову збільшити пенсію?

Згідно з інформацією, це можливо. У такому випадку слід подати до Пенсійного фонду довідку про зарплату за інші роки роботи.

Експерт Сергій Коробкін пояснив, що слід звернутися увагу на 1980 – 1990 роки. Це зокрема актуально для тих, хто мав у ті роки високий дохід.

Далі потрібно виконати певний алгоритм дій:

звернутися до колишнього місця роботи або архіву; отримати довідку про зарплату; подати її до Пенсійного фонду для нового перерахунку пенсій.

Тож зменшення пенсії після перерахунку у вашому випадку пов’язане з виправленням помилки і відповідає закону,

– додали у тексті.

Зверніть увагу! Водночас для збільшення виплати (якщо людини не влаштовує чинний розмір пенсії), слід знайти вигідний період зарплати.

Що слід знати пенсіонерам?