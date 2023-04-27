Заплатять одразу за 3 місяці: кого чекає підвищення пенсії у червні

Пенсіонерам, яким підвищили виплати 1 квітня, щоб отримати свою надбавку доведеться чекати червня. Їм заплатять одразу за три місяці.

Що це за виплати

Ще 1 квітня уряд збільшив виплати для працюючих пенсіонерів. Проте їх нарахують у червні одразу за три місяці (квітень, травень, червень), тому що раніше такої можливості не було.

До теми Чим більший вік, тим більші виплати: скільки доплачують пенсіонерам

Працівники ПФУ пояснили, що так сталося через те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у цьому році надходять із запізненням. Квітневе підвищення стосувалось близько 600 тисяч українців.

Хто отримає виплати

Пенсіонерам, які працюють і мають стаж не менше 35 років, а їхня зарплата становить не менше 7 тисяч гривень доплатять 1 200 гривень (за 3 місяці).

(за 3 місяці). Пенсіонери, які досі працюють й станом на 1 березня отримали право на перерахунок, накопичивши 24 місяці стажу.

Пенсіонери, яким два роки не призначали пенсію чи попереднього перерахунку.

Перерахунок пенсій відбувся автоматично, йти у відділення ПФУ не потрібно. Розмір виплат індивідуальний і залежить від зарплати.

Що буде у липні

1 липня відбудеться ще одна індексація пенсій. Підвищать спеціальні пенсії на 19,7%. Виплати отримають науковці, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування.

Накопичувальну пенсію можуть ввести вже у 2023 році