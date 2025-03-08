Пенсія у зв'язку з втратою годувальника у 2025 році: хто та скільки може отримати
- У 2025 році українці можуть отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника за умови наявності у померлого необхідного страхового стажу.
- Пенсію можуть отримати шлюбний партнер, батьки, діти, діти-сироти, а також особи, які доглядають дитину померлого годувальника до 8 років.
У 2025 році українці можуть звернутися до Пенсійного фонду, аби отримати виплату за втрату годувальника. Гроші передбачаються для осіб, що є непрацездатними та втратили людину, що їх отримувала.
Хто може втратити виплати у зв'язку з втратою годувальника
Вона призначається за умови, що померлий на день смерті мав необхідний страховий стаж для призначення пенсії по III групі інвалідності, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
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Так отримати цю пенсію можуть:
- шлюбний партнер (тобто чоловік або жінка), батько чи мати – якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти (зокрема й ті, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника), які не досягли повноліття;
- діти старші 18 років якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення віку повноліття;
- діти, які навчаються за денною формою навчання, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;
- діти-сироти – до 23 років незалежно від форми навчання;
- один з подружжя, батьки, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, які не працюють і доглядають дитину померлого годувальника до досягнення нею 8 років.
Зауважте! Підтвердженням утримання може бути довідка, наприклад, зі старостату. Але якщо установа відмовляється видавати довідку, то факт перебування на утриманні можна встановити в судовому порядку.
Яка сума виплати у зв'язку з втратою годувальника у 2025 році
Сума виплати у зв'язку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку вже отримував або міг отримати померлий годувальник:
- на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого;
- на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого, розподілені між ними рівними частками.
Важливо! Дітям-сиротам пенсію нараховують, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.