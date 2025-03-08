Хто може втратити виплати у зв'язку з втратою годувальника

Вона призначається за умови, що померлий на день смерті мав необхідний страховий стаж для призначення пенсії по III групі інвалідності, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Так отримати цю пенсію можуть:

шлюбний партнер (тобто чоловік або жінка), батько чи мати – якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти (зокрема й ті, хто народився протягом 10 місяців після смерті годувальника), які не досягли повноліття;

діти старші 18 років якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення віку повноліття;

діти, які навчаються за денною формою навчання, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років незалежно від форми навчання;

один з подружжя, батьки, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, які не працюють і доглядають дитину померлого годувальника до досягнення нею 8 років.

Зауважте! Підтвердженням утримання може бути довідка, наприклад, зі старостату. Але якщо установа відмовляється видавати довідку, то факт перебування на утриманні можна встановити в судовому порядку.

Яка сума виплати у зв'язку з втратою годувальника у 2025 році

Сума виплати у зв'язку з втратою годувальника залежить від розміру пенсії за віком, яку вже отримував або міг отримати померлий годувальник:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого, розподілені між ними рівними частками.

Важливо! Дітям-сиротам пенсію нараховують, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.