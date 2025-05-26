Втрата годувальника: хто і як може оформити пенсію у 2025 році

В Україні члени родини, котрі втратили годувальника, мають право на пенсію від держави. Виплати призначають тим людям, які не можуть утримувати себе самостійно.

Хто може отримати пенсію у зв’язку зі втратою годувальника

Пенсію у зв’язку із втратою годувальника призначають непрацездатним членам родини померлого, які були на його утриманні. Головна умова – у годувальника на день смерті має бути страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, передає Канал 24 з посиланням на ПФУ.

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Виплати за годувальника можуть отримати:

чоловік або дружина, батько та мати, які мають інвалідність або досягли пенсійного віку;

діти померлого годувальника, навіть ті, що народилися протягом 10 місяців з дня його смерті, які не досягли повноліття;

діти, яким виповнилося 18 років, проти отримали інвалідність до повноліття;

діти, які навчаються на денній формі у загальноосвітніх, професійних чи вищих навчальних закладах, до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти до 23 років, навіть ті, що не навчаються.

Важливо! Дітям пенсію у разі втрати годувальника призначають незалежно від того, утримував він їх до своєї смерті чи ні. Усиновлені діти мають право на ту ж саму пенсію, що й рідні діти.

Що необхідно для отримання пенсії у зв’язку зі втратою годувальника

Для оформлення пенсії у зв’язку зі втратою годувальника потрібно звернутися до місцевого органу Пенсійного фонду України. Також отримати послугу можна онлайн за допомогою порталу електронних послуг Пенсійного фонду чи "Дія".

Знадобляться такі документи:

заява на призначення пенсії у зв’язку зі стратою годувальника;

документ про місце проживання чи реєстрації;

довідка ОК-5, яка містить індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року (її можна оформити через "Дію");

свідоцтво про смерть годувальника;

свідоцтво про народження або паспорт людини, якій призначається пенсія;

довідка про склад сім’ї померлого годувальника;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначають пенсію, та померлого;

копії документів, які підтверджують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником;

довідка про навчання дитини за денною формою від навчального закладу;

документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

довідка про те, що чоловік або дружина, один з родичів годувальника не працюють і доглядають за дитиною померлого до досягнення нею 8 років;

документ, який підтверджує стаж померлого.

Рішення про призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви та документів.

Слід знати! Розмір виплат у зв’язку із втратою годувальника залежить від пенсії за віком, яку отримував чи міг отримувати померлий. Один непрацездатний член сім’ї може отримувати 50% від пенсії за віком годувальника, двоє і більше – 100%, розподілені між ними порівну.