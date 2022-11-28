Пенсії у грудні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати

З 1 грудня для українців зростуть пенсії. Це стосується 3 категорій осіб. Хто саме входить у перелік, читайте у матеріалі.

Раніше мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність, складала 2 027 гривень. Але з 1 грудня вона зросте до 2 093 гривні.

Читайте також Зростання не буде шоковим: яким буде курс долара у грудні

Таке зростання відбудеться через те, що зміниться прожитковий мінімум, до якого прив'язана мінімальна пенсія.

Хто отримає надбавки

Максимальна ж пенсія становитиме

Підвищення пенсій торкнеться тих:

хто отримує мінімалку – зросте на 66 гривень;

хто має максимальну пенсію – зросте на 660 гривень;

хто має понаднормовий стаж та надбавки до пенсій (донорські, ветеранські та інші);

Перерахунок пенсій відбудеться і для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії – на рівні 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу.

Індексація соціальних виплат з 1 грудня

Зміняться не лише пенсії, але й розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомога по безробіттю тощо:

Виплати на дітей (до 6 років) – 2 272 гривень.

Виплати на дітей (до 18 років) – 2 833 гривень.

Виплати працездатним особам – 2 684 гривень.

Цікаво Що буде із зарплатами та пенсіями українців у 2023 році: Шмигаль зробив заяву

Пенсії у 2023 році

На 2023 рік у Мінсоцполітиці обіцяють проіндексувати пенсії. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень, піде на пенсії.

Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення,

– додав заступник міністра.