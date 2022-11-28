Пенсії у грудні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати
З 1 грудня для українців зростуть пенсії. Це стосується 3 категорій осіб. Хто саме входить у перелік, читайте у матеріалі.
Раніше мінімальна пенсія для осіб, що втратили працездатність, складала 2 027 гривень. Але з 1 грудня вона зросте до 2 093 гривні.
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Таке зростання відбудеться через те, що зміниться прожитковий мінімум, до якого прив'язана мінімальна пенсія.Максимальна ж пенсія становитиме 20 930 гривень.
Хто отримає надбавки
Підвищення пенсій торкнеться тих:
- хто отримує мінімалку – зросте на 66 гривень;
- хто має максимальну пенсію – зросте на 660 гривень;
- хто має понаднормовий стаж та надбавки до пенсій (донорські, ветеранські та інші);
Перерахунок пенсій відбудеться і для непрацюючих осіб, які отримують "страхові" пенсії – на рівні 2 500 гривень, або пропорційно наявному страховому стажу.
Індексація соціальних виплат з 1 грудня
Зміняться не лише пенсії, але й розмір аліментів на дітей, виплати на дитину, допомога по безробіттю тощо:
- Виплати на дітей (до 6 років) – 2 272 гривень.
- Виплати на дітей (до 18 років) – 2 833 гривень.
- Виплати працездатним особам – 2 684 гривень.
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Пенсії у 2023 році
На 2023 рік у Мінсоцполітиці обіцяють проіндексувати пенсії. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, що у бюджеті-2023 на соцвиплати заклали майже 800 мільйонів гривень. З них 25%, або 223 мільйони гривень, піде на пенсії.
Бюджет на наступний рік формується в тій ситуації, яку ми розуміємо. Якщо будуть зміни на фронті, у військовому плані, в соціально-економічному плані, то, звичайно, в пріоритет ми закладемо подальше зростання доходів населення,
– додав заступник міністра.