Квітневе підвищення: яка категорія пенсіонерів отримає нові виплати вже наступного місяця
Джерело:NV
З 1 квітня буде здійснено перерахунок пенсій певній категорії пенсіонерів. Це відбудеться у рамках державної програми підвищення виплат одразу після березневої індексації.
Яким пенсіонерам підвищать пенсії з 1 квітня
Нагадуємо, що у березні майже усім категоріям пенсіонерів підвищать пенсії. Однак є такі, кому після березневої індексації перерахують виплати ще й з 1 квітня. Це стосується тих пенсіонерів, що попри свій статус продовжують працювати.
Читайте також Зарплати військовослужбовців: які виплати отримують українські захисникиВажливо, що розмір квітневого перерахунку здійснюватиметься індивідуально з урахуванням набутого стажу та розміру офіційної заробітної плати.
Крім того, новий розмір пенсії працюючого пенсіонера визначатиметься:
- через множення середньої зарплати, страхового стажу та індивідуального коефіцієнта заробітку;
- а перерахунок буде здійснено автоматично без необхідності в особистому зверненні до органів ПФУ.
Як зміниться мінімальна пенсійна виплата після березневої індексації
Відповідно до розрахунків, проіндексована мінімальна пенсія зросте до 2 520 гривень. До цього вона становила майже 2 100 гривень. Максимальний розмір підвищення становитиме 3 1 20 гривень.
- Пенсіонери, що досягли 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30 – 35 років, отримають до 3 120 гривень;
- Тим кому, виповнилося 80 років та мають страховий стаж 20 – 25 років — теж до 3 120 гривень;
- у віці від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 30 – 35 років — до 3 000 гривень;
- у віці до 70 років, які працюють і мають страховий стаж 30 – 35 років (та особам з інвалідністю І групи) — до 2 760 гривень.
Кого не торкнеться підвищення навесні
Мова йде про такі категорії, а саме:
- особи, що працюють та які мають невеликий страховий стаж та розмір пенсії яких не досягає 2 100 гривень;
- прокурорам-пенсіонерам;
Актуально Умови жорсткі: кому можуть відмовити у субсидії
- особам, чиї пенсії в розмірі понад максимального розміру, визначеного законом;
- отримувачам щомісячного довічного грошового утримання, – йдеться у відповіді на запит.