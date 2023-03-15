Пенсії їм не піднімуть: кого оминула індексація у березні

Цьогорічна індексація підвищила пенсії українців на 19,7%. Крім того, вперше були проіндексовані навіть мінімальні пенсії, хоч цього раніше не робили. Однак є такі категорії пенсіонерів, яких не торкнулася індексація.

Березнева індексація не для всіх

У Мінсоцполітики повідомили, що березнева індексація не передбачена для всіх. Відповідно певним категоріям не слід очікувати додаткових доплат до пенсій.

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До таких осіб належать:

ті, що продовжують працювати та мають невеликий страховий стаж, а розмір пенсійної виплати не досягає 2,1 тисячі гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, хто отримує пенсії, що перевищують максимальний розмір, визначений законом;

отримувачі щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі колишні судді.

Частина пенсіонерів отримають підвищення не у березні, а у квітні та липні

Ті, що не отримають індексацію у березні, можуть розраховувати на певне підвищення пенсій у наступний місяць й також влітку.

За даними Мінсоцполітики, з 1 квітня автоматичний перерахунок пенсій отримають пенсіонери, які працюють. Тобто десь 600 тисяч українців.

З 1 липня отримають підвищення вже державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування. Їхній розмір пенсій теж підвищать на 19,7%. Тобто вони отримають так само як й ті, що отримають індексацію цього місяця.

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Різниця між індексацією та перерахунком пенсій

Як раніше пояснювала заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, індексація та перерахунок пенсії – це не одне й теж.

що перерахунок відбувається, коли змінюється якась з умов, що враховується при нарахуванні пенсії, наприклад, грошове забезпечення чи стаж, який враховується;

Водночас індексація корегує розмір пенсії відповідно до розміру інфляції в країні та рівня зростання середньої заробітної плати за попередні роки.