Березнева індексація не для всіх
У Мінсоцполітики повідомили, що березнева індексація не передбачена для всіх. Відповідно певним категоріям не слід очікувати додаткових доплат до пенсій.
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До таких осіб належать:
- ті, що продовжують працювати та мають невеликий страховий стаж, а розмір пенсійної виплати не досягає 2,1 тисячі гривень;
- колишні працівники прокуратури;
- ті, хто отримує пенсії, що перевищують максимальний розмір, визначений законом;
- отримувачі щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі колишні судді.
Частина пенсіонерів отримають підвищення не у березні, а у квітні та липні
Ті, що не отримають індексацію у березні, можуть розраховувати на певне підвищення пенсій у наступний місяць й також влітку.
- За даними Мінсоцполітики, з 1 квітня автоматичний перерахунок пенсій отримають пенсіонери, які працюють. Тобто десь 600 тисяч українців.
- З 1 липня отримають підвищення вже державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування. Їхній розмір пенсій теж підвищать на 19,7%. Тобто вони отримають так само як й ті, що отримають індексацію цього місяця.
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Різниця між індексацією та перерахунком пенсій
Як раніше пояснювала заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, індексація та перерахунок пенсії – це не одне й теж.
Водночас індексація корегує розмір пенсії відповідно до розміру інфляції в країні та рівня зростання середньої заробітної плати за попередні роки.