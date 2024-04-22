Які пенсії у працюючих пенсіонерів:статистика ПФУ
22 квітня 2024, 12:15Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі пенсіонери продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок. Їхні пенсії вищі, ніж середні виплати по Україні.
Скільки осіб мають пенсії
Близько 10,2 мільйона пенсіонерів отримували пенсійні виплати, станом на 1 квітня 2024 року. Орієнтовно 2,7 мільйона з них – продовжують працювати.
Читайте також Нову психологічну межу пройдену: скільки тепер коштує долар
Найбільше пенсіонерів – 72,95% – мають пенсії за віком. Інші види пенсійних виплат отримує така кількість осіб:
- 14,99% пенсіонерів мають пенсії по інвалідності;
- 6,26% – виплати по втраті годувальника;
- 5,20% – за вислугою років;
- 0,56% – соціальні пенсії;
- 0,04% – виплати для довічного отримання суддів.
Які виплати мають пенсіонери
Середній розмір пенсійних виплат в Україні, на 1 квітня 2024 року, становить 5 743,27 гривні. Зокрема, працюючі пенсіонери отримують пенсію в середньому 6 094,28 гривні.
Зараз українці мають такі пенсійні виплати:
- 26,8% отримують пенсію до 3 000 гривень;
- 17,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,6% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 5,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,1% – понад 10 000 гривень.