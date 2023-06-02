Зміни для пенсіонерів у червні: на які виплати можна розраховувати

У червні на деяких груп пенсіонерів чекає солідна надбавка до виплат. В першу чергу свої гроші отримають ту, кому затримали кошти, але доплатять не лише їм.

Хто отримає три доплати одразу

У квітні для працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень, підвищили виплати. Сума доплат може становити до 1200 гривень.

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Як порахувати власні виплати Щоб порахувати розмір свого підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.

Тоді виплатити гроші пенсіонерам не вдалося, тому що були певні затримки в надходженні інформації до ПФУ. Тож у червні пенсіонери отримають виплати одразу за 3 місяці –

Також перерахунок торкнувся:

тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

тих, кому пенсію не перераховували два роки.

Хто ще отримає доплати

Також в червні свої щомісячні доплати отримають пенсіонери, які досягли певного віку. Розподіл сум виглядає так:

70 років – 300 гривень;

75 – 80 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

На пенсіонерів чекає велика доплата у серпні

Такі доплати доступні лише тим пенсіонерам, які отримують виплати нижчі за 10 340 гривень, але мають відповідний стаж.

До Дня Незалежності ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають значну одноразову доплату. Поки що її точний розмір не відомий, але він навряд чи буде меншим ніж у 2021 році.

Тоді виплати виглядали таким чином: