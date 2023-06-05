Майже плюс 600 гривень до пенсії: хто може розраховувати на щомісячні надбавки

Попри війну влада України знаходить можливість доплачувати пенсіонерам щомісячні надбавки. Дехто зможе отримувати понад 500 гривень до виплат.

Хто може отримати надбавки

Пенсіонери, які досягнули 70-річного віку мають право на надбавку до виплат. Вони залежать від кількості прожитих років, тобто чим старша людина, тим більше вона отримає.

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Надбавки за віком виглядають наступним чином:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років і старшим – 570 гривень.

Як дізнатись розмір майбутньої пенсії

Такі доплати передбачені не для всіх пенсіонерів старшого віку. У ПФУ пояснюють: їх не отримають ті, чиї виплати перевищують

ПФУ розробив платформу для людей, які ще задовго до пенсії хочуть дізнатися розмір своїх виплат за віком. Проте вона не враховує зміни, які будуть прийняті у майбутньому, тому сума буде актуальною лише на момент розрахунку.

Як розрахувати майбутню пенсію:

в особистому кабінеті на верхній панелі оберіть опцію "Пенсійний калькулятор";

перевірте дані про себе;

оберіть алгоритм розрахунку пенсії;

вкажіть дату звернення;

натисніть кнопку "Зберегти та розрахувати".

Що робити, якщо не вистачає страхового стажу, щоб оформити пенсію

Якщо особа досягла 65 років і не має відповідного стажу, щоб отримати право на пенсію – вона може оформити соціальну допомогу. Її сума нині складає 2 684 гривень.

Щоб оформити соціальну пенсію, потрібні такі документи: