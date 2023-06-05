Кто может получить надбавки

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на надбавку к выплатам. Они зависят от количества прожитых лет, то есть чем старше человек, тем больше он получит.

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Прибавки по возрасту выглядят следующим образом:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Напомним! Такие доплаты предусмотрены не для всех пенсионеров старшего возраста. В ПФУ объясняют: их не получат те, чьи выплаты превышают 10 340 гривен.

Как узнать размер будущей пенсии

ПФУ разработал платформу для людей, которые еще задолго до пенсии хотят узнать размер своих выплат по возрасту. Однако она не учитывает изменения, которые будут приняты в будущем, поэтому сумма будет актуальна только на момент расчета.

Как рассчитать будущую пенсию:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Что делать, если не хватает страхового стажа, чтобы оформить пенсию

Если человек достиг 65 лет и не имеет соответствующего стажа, чтобы получить право на пенсию – он может оформить социальную помощь. Ее сумма сейчас составляет 2 684 гривен.

Чтобы оформить социальную пенсию, требуются следующие документы: