Почему стаж для выхода на пенсию и для определения размера пенсии – это разное

Прежде всего, стоит заметить, что когда мы говорим о стаже, необходимом для назначения пенсии, то речь идет о том, имеет ли человек вообще право на пенсию. Другое дело, когда речь идет о стаже, необходимом для определения размера пенсии.

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При определенных обстоятельствах граждане имеют право выйти на пенсию со снижением пенсионного возраста даже при наличии 15–20 лет общего стажа.

Какой стаж требуется для выхода на пенсию

В последние годы Кабмин увеличил размеры пенсий лицам, имеющим стаж 30–35 лет. Теперь у таких людей пенсии не могут быть меньше за 2 760—3 120 гривен в зависимости от возраста.

  • Кстати, чтобы выйти на пенсию в 60 лет сейчас необходимо накопить не менее 30 лет страхового стажа.
  • При наличии стажа не менее 20 лет на пенсию выйти можно в 63 года.
  • В 65 лет – если страховой стаж будет от 15 до 20 лет.
  • Менее 15 лет стажапо достижению 65 лет вместо пенсии можно получить от государства социальную помощь.

С 1 марта для остальных лиц минимальная пенсия выросла почти с 2 100 до 2 520 гривен (для тех, кто не работает).

Доплаты в июне: кто получит

Пенсионерам, которые продолжают работать, в апреле подняли выплаты. В июне эти граждане получат прибавку сразу за три месяца. Сумма доплат будет составлять до 1200 гривен. Получить ее смогут:

  • пенсионеры со стажем не менее 35 лет и получают не менее 7 000 гривен;
  • те, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;
  • те, кому пенсию не перечисляли два года.

Кроме того, в июне пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут рассчитывать на свои ежемесячные доплаты в размере:

  • 300 гривен – 70 лет;
  • 456 гривен – 75–80 лет;
  • 570 гривен – 80 лет.

Однако эти доплаты получат только те, у кого выплаты ниже 10 340 гривен, но имеют соответствующий стаж.