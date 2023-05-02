Доплатять 1 000 гривень: кому підвищать пенсію у червні

Деяким українцям піднімуть пенсійні виплати у червні. Їх може чекати доплати у розмірі 1 000 гривень.

Хто отримає доплату в червні

У червні 1 000 гривень доплатять для українців, які на цей момент отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.

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Перерахунок відбувається заднім числом, через запізнення надходження даних у систему. Для тих, хто має 35 років стажу коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.

Нагадаємо! У квітні відбулося масштабне перерахування пенсій, яке зачепило 10 мільйонів українців. Вони отримають від 100 до 1 500 гривень надбавки.

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