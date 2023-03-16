Високі навіть без надбавок та доплат: які пенсії одержують українські депутати

Березнева індексація мала підвищити пенсії українців в середньому на 400 – 700 гривень. Однак цього все одно замало для прожиття, адже ціни суттєво зросли. Цікаво, що депутатські пенсії попри те, що жодних надбавок чи доплат вони не отримували, становлять зараз понад 15 тисяч гривень.

Нагадуємо, з 1 березня українським пенсіонерам проіндексували пенсії на 19,7%. В середньому сума підвищення становить від 400 до 700 гривень.

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Чи отримали депутати підвищення до пенсій

Депутатські пенсії навіть без урахування надбавок та доплат, становлять чималу суму.

Середній розмір пенсії народного депутата Верховної Ради у 2022 році –без урахування доплат, підвищень, надбавок та компенсаційних виплат. Цікаво, що річна сума видатків була понад 136 тисяч гривень.

Для порівняння громадяни з мінімальною пенсією щомісяця отримують не більше 2 100 гривень (без врахування березневої індексації).

Однак за даними у січні 2023 року пенсія нардепа все ж трішки зменшилася, але не суттєво – до 15 356 гривень, тоді як річні видатки поки що були на рівні майже 11 тисяч гривень.

Розмір пенсії депутата Верховної Ради / Джерело: "Апостроф"

Яку пенсію отримають звичайні українці

Варто зауважити, що індексація у березні торкнулася лише основи пенсії без врахування будь-яких інших доплат. Відповідно, чим більше у вас пенсія, тим більшою буде сума підвищення.

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