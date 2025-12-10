Пенсія для військових: які виплати отримують захисники України у 2025 році

В Україні пенсії військових регулюються законодавством. Він встановлює умови та правила щодо розрахунку виплат.

Які пенсії отримують військові в Україні?

Зокрема існують різні типи пенсійних виплат для військовослужбовців, передає 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Пенсія для військових поділяється на чотири категорії:

пенсія за вислугу років; пенсія по інвалідності; за віком; пенсія у разі втрати годувальника.

Людині, яка має право одночасно на різні види пенсії, призначається один із видів за вибором.

Так, за загальним правилом право на "військову" пенсію за вислугу років мають право громадяни, які на день звільнення зі служби мають вислугу 20 років і більше,

– йдеться у матеріалі.

Водночас пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

Важливо! Пенсії в разі втрати годувальника призначається так само, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

Який розмір пенсії у військових?

Розмір пенсій військових напряму залежить від розміру грошового забезпечення. Наприклад, якщо військовий має вислугу 25 років та більше, то має право отримати пенсію в розмірі 65% від свого грошового забезпечення.

Якщо ж їм виповнилося 45 років і вони мають 25 років страхового стажу, з яких мінімум половину становить військова служба або служба в силових структурах, вони отримуватимуть 50% від грошового забезпечення плюс по 1% за кожен додатковий рік понад 25 років стажу,

– пояснили українцям.

Важливо! Максимальний розмір пенсії – 70% від грошового забезпечення. А при перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, є незмінним.

Що ще відомо про виплати військовим?

Іноді виплати для військовослужбовців можуть затримуватися. Про це пишуть експерти Європейської Бізнес Асоціації.

Причиною затримки можуть бути технічні труднощі, вплив бойових дій тощо. Проте закон не встановлює термін, який би чітко визначав затримку виплат.

Якщо гроші не надходить понад місяць, то це вже можна вважати порушенням.

Що ще слід знати військовим?