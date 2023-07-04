Виїхав за кордон – втратив пенсію: яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів

У Пенсійному фонді застерігають: деякі категорії пенсіонерів можуть залишитися без пенсії по інвалідності. Втім її все ж можна буде повернути.

Чому можуть призупинити виплату пенсій

У Пенсійному фонді попередили, що частина пенсіонерів може стикнутися із тим, що їм призупинять виплату пенсій. Йдеться про пенсійні виплати по інвалідності.

Читайте також Щоб не втратити пенсію: кому потрібно проходити спеціальну перевірку

Що робити у такому випадку

Це торкнеться тих пенсіонерів, які внаслідок війни виїхали за кордон та залишили свої місця проживання.

Для того, щоб пенсіонерам продовжили виплачувати пенсії, необхідно надіслати заяву та документи до Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн та офлайн:

поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати".

До заяви потрібно додати ще копії таких документів:

паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Як отримати дві виплати одразу

Ті особи, яким встановили інвалідність будь-якої групи з дитинства (до 18 років), мають право на дві виплати, а це соціальна допомога та пенсію по втраті годувальника. Розмір соціальної допомоги виглядає наступним чином: