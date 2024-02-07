Які пенсії отримують люди з різними групами інвалідності

Люди, які мають інвалідність І, ІІ та ІІІ груп, мають право на отримання державної матеріальної допомоги. Люди з інвалідністю отримують цей вид пенсії на основі страхового стажу, який може становити від одного до 15 років.

Сума пенсій по інвалідності

Тривалість необхідного страхового стажу для отримання державної допомоги залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності. Розрахунок пенсії за інвалідністю здійснюється на основі групи інвалідності й відсотка від пенсії, що нараховується за віком.

Читайте також Дуже легко втратити: за що українців можуть позбавити субсидії

Скільки отримують люди з інвалідністю у 2024 році:

Люди з інвалідністю І групи отримують 100% від пенсії за віком.

Люди з інвалідністю ІІ групи — 90% від пенсії за віком.

Люди з інвалідністю ІІІ групи — 50% від пенсії за віком.

Важливим є те, що період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії за віком.

Мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності встановлені так:

Для інвалідів І групи — 2 760 гривень.

Для непрацюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп — 2 520 гривень.

Для працюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп — 2 093 гривень.

Пенсії для військовослужбовців

Пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються в таких випадках:

Інвалідність, що настала під час військової служби.

Інвалідність, що настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби.

Інвалідність, що настала після тримісячного терміну після звільнення зі служби, але в результаті захворювань, пов'язаних з військовою службою.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності. Для осіб з інвалідністю через війну розмір пенсії становить:

І група — 100% від суми грошового забезпечення.

II група — 80% від суми грошового забезпечення.

III група — 60% від суми грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю пенсія призначається у таких розмірах:

І група — 70% від суми грошового забезпечення.

II група — 60% від суми грошового забезпечення.

III група — 40% від суми грошового забезпечення.

Зверніть увагу, що для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні розміри пенсій встановлені на рівні:

І група — 13 604,50 гривень.

II група — 10 988,25 гривень.

III група — 7534,80 гривень.

Пенсії особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Такі пенсії визначаються на основі компенсації фактичних втрат. Розмір пенсії залежить від заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Або ж від п'ятикратної величини мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, яка сталася через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлений на таких рівнях:

І група інвалідності — 8 187,48 гривень.

ІІ група інвалідності — 6 549,98 гривень.

ІІІ група інвалідності — 5 048,95 гривень.

Для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривень.

Для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за такі суми: