Сумма пенсий по инвалидности
Продолжительность необходимого страхового стажа для получения государственной помощи зависит от возраста лица на момент установления инвалидности. Расчет пенсии по инвалидности осуществляется на основе группы инвалидности и процента от пенсии, начисляемой по возрасту.
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Сколько получают люди с инвалидностью в 2024 году:
- Люди с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту.
- Люди с инвалидностью II группы - 90% от пенсии по возрасту.
- Люди с инвалидностью III группы - 50% от пенсии по возрасту.
Важным является то, что период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет засчитывается в страховой стаж для начисления пенсии по возрасту.
Минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности установлены так:
- Для инвалидов І группы - 2 760 гривен.
- Для неработающих инвалидов ІІ и ІІІ групп - 2 520 гривен.
- Для работающих инвалидов ІІ и ІІІ групп - 2 093 гривен.
Пенсии для военнослужащих
Пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются в следующих случаях:
- Инвалидность, наступившая во время военной службы.
- Инвалидность, наступившая не позднее чем через три месяца после увольнения со службы.
- Инвалидность, наступившая после трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболеваний, связанных с военной службой.
Размер пенсии зависит от причины инвалидности. Для лиц с инвалидностью из-за войны размер пенсии составляет:
- І группа - 100% от суммы денежного обеспечения.
- II группа - 80% от суммы денежного обеспечения.
- III группа - 60% от суммы денежного обеспечения.
Для других лиц с инвалидностью пенсия назначается в следующих размерах:
- І группа - 70% суммы денежного обеспечения.
- II группа - 60% от суммы денежного обеспечения.
- III группа - 40% от суммы денежного обеспечения.
Обратите внимание, что для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальные размеры пенсий установлены на уровне:
- І группа - 13 604,50 гривен.
- II группа - 10 988,25 гривен.
- III группа - 7534,80 гривен.
Пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы
Такие пенсии определяются на основе компенсации фактических потерь. Размер пенсии зависит от заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы. Или же от пятикратной величины минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января соответствующего года.
Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, которая произошла из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, установлен на таких уровнях:
- І группа инвалидности - 8 187,48 гривен.
- ІІ группа инвалидности - 6 549,98 гривен.
- III группа инвалидности - 5 048,95 гривен.
- Для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривен.
Для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже следующих сумм:
- І группа инвалидности - 13 376,21 гривна.
- ІІ группа инвалидности - 10 700,97 гривен.
- ІІІ группа инвалидности - 8 025,73 гривны.