Сумма пенсий по инвалидности

Продолжительность необходимого страхового стажа для получения государственной помощи зависит от возраста лица на момент установления инвалидности. Расчет пенсии по инвалидности осуществляется на основе группы инвалидности и процента от пенсии, начисляемой по возрасту.

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Сколько получают люди с инвалидностью в 2024 году:

Люди с инвалидностью I группы получают 100% от пенсии по возрасту.

Люди с инвалидностью II группы - 90% от пенсии по возрасту.

Люди с инвалидностью III группы - 50% от пенсии по возрасту.

Важным является то, что период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет засчитывается в страховой стаж для начисления пенсии по возрасту.

Минимальные суммы пенсионных выплат по инвалидности установлены так:

Для инвалидов І группы - 2 760 гривен.

Для неработающих инвалидов ІІ и ІІІ групп - 2 520 гривен.

Для работающих инвалидов ІІ и ІІІ групп - 2 093 гривен.

Пенсии для военнослужащих

Пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются в следующих случаях:

Инвалидность, наступившая во время военной службы.

Инвалидность, наступившая не позднее чем через три месяца после увольнения со службы.

Инвалидность, наступившая после трехмесячного срока после увольнения со службы, но в результате заболеваний, связанных с военной службой.

Размер пенсии зависит от причины инвалидности. Для лиц с инвалидностью из-за войны размер пенсии составляет:

І группа - 100% от суммы денежного обеспечения.

II группа - 80% от суммы денежного обеспечения.

III группа - 60% от суммы денежного обеспечения.

Для других лиц с инвалидностью пенсия назначается в следующих размерах:

І группа - 70% суммы денежного обеспечения.

II группа - 60% от суммы денежного обеспечения.

III группа - 40% от суммы денежного обеспечения.

Обратите внимание, что для лиц с инвалидностью вследствие войны минимальные размеры пенсий установлены на уровне:

І группа - 13 604,50 гривен.

II группа - 10 988,25 гривен.

III группа - 7534,80 гривен.

Пенсии лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы

Такие пенсии определяются на основе компенсации фактических потерь. Размер пенсии зависит от заработной платы, полученной в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы. Или же от пятикратной величины минимальной зарплаты, установленной законодательством на 1 января соответствующего года.

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью, которая произошла из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, установлен на таких уровнях:

І группа инвалидности - 8 187,48 гривен.

ІІ группа инвалидности - 6 549,98 гривен.

III группа инвалидности - 5 048,95 гривен.

Для детей с инвалидностью - 5 048,95 гривен.

Для лиц, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже следующих сумм: