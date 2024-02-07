Сума пенсій по інвалідності

Тривалість необхідного страхового стажу для отримання державної допомоги залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності. Розрахунок пенсії за інвалідністю здійснюється на основі групи інвалідності й відсотка від пенсії, що нараховується за віком.

Читайте також Дуже легко втратити: за що українців можуть позбавити субсидії

Скільки отримують люди з інвалідністю у 2024 році:

Люди з інвалідністю І групи отримують 100% від пенсії за віком.

Люди з інвалідністю ІІ групи — 90% від пенсії за віком.

Люди з інвалідністю ІІІ групи — 50% від пенсії за віком.

Важливим є те, що період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії за віком.

Мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності встановлені так:

Для інвалідів І групи — 2 760 гривень.

Для непрацюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп — 2 520 гривень.

Для працюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп — 2 093 гривень.

Пенсії для військовослужбовців

Пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються в таких випадках:

Інвалідність, що настала під час військової служби.

Інвалідність, що настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби.

Інвалідність, що настала після тримісячного терміну після звільнення зі служби, але в результаті захворювань, пов'язаних з військовою службою.

Розмір пенсії залежить від причини інвалідності. Для осіб з інвалідністю через війну розмір пенсії становить:

І група — 100% від суми грошового забезпечення.

II група — 80% від суми грошового забезпечення.

III група — 60% від суми грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю пенсія призначається у таких розмірах:

І група — 70% від суми грошового забезпечення.

II група — 60% від суми грошового забезпечення.

III група — 40% від суми грошового забезпечення.

Зверніть увагу, що для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні розміри пенсій встановлені на рівні:

І група — 13 604,50 гривень.

II група — 10 988,25 гривень.

III група — 7534,80 гривень.

Пенсії особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Такі пенсії визначаються на основі компенсації фактичних втрат. Розмір пенсії залежить від заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Або ж від п'ятикратної величини мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня відповідного року.

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, яка сталася через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлений на таких рівнях:

І група інвалідності — 8 187,48 гривень.

ІІ група інвалідності — 6 549,98 гривень.

ІІІ група інвалідності — 5 048,95 гривень.

Для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривень.

Для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за такі суми: