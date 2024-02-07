Сума пенсій по інвалідності
Тривалість необхідного страхового стажу для отримання державної допомоги залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності. Розрахунок пенсії за інвалідністю здійснюється на основі групи інвалідності й відсотка від пенсії, що нараховується за віком.
Читайте також Дуже легко втратити: за що українців можуть позбавити субсидії
Скільки отримують люди з інвалідністю у 2024 році:
- Люди з інвалідністю І групи отримують 100% від пенсії за віком.
- Люди з інвалідністю ІІ групи — 90% від пенсії за віком.
- Люди з інвалідністю ІІІ групи — 50% від пенсії за віком.
Важливим є те, що період з дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років зараховується до страхового стажу для нарахування пенсії за віком.
Мінімальні суми пенсійних виплат з інвалідності встановлені так:
- Для інвалідів І групи — 2 760 гривень.
- Для непрацюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп — 2 520 гривень.
- Для працюючих інвалідів ІІ та ІІІ груп — 2 093 гривень.
Пенсії для військовослужбовців
Пенсії за інвалідністю для військовослужбовців встановлюються в таких випадках:
- Інвалідність, що настала під час військової служби.
- Інвалідність, що настала не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби.
- Інвалідність, що настала після тримісячного терміну після звільнення зі служби, але в результаті захворювань, пов'язаних з військовою службою.
Розмір пенсії залежить від причини інвалідності. Для осіб з інвалідністю через війну розмір пенсії становить:
- І група — 100% від суми грошового забезпечення.
- II група — 80% від суми грошового забезпечення.
- III група — 60% від суми грошового забезпечення.
Для інших осіб з інвалідністю пенсія призначається у таких розмірах:
- І група — 70% від суми грошового забезпечення.
- II група — 60% від суми грошового забезпечення.
- III група — 40% від суми грошового забезпечення.
Зверніть увагу, що для осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальні розміри пенсій встановлені на рівні:
- І група — 13 604,50 гривень.
- II група — 10 988,25 гривень.
- III група — 7534,80 гривень.
Пенсії особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи
Такі пенсії визначаються на основі компенсації фактичних втрат. Розмір пенсії залежить від заробітної плати, отриманої в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки. Або ж від п'ятикратної величини мінімальної зарплати, встановленої законодавством на 1 січня відповідного року.
Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, яка сталася через каліцтво або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановлений на таких рівнях:
- І група інвалідності — 8 187,48 гривень.
- ІІ група інвалідності — 6 549,98 гривень.
- ІІІ група інвалідності — 5 048,95 гривень.
- Для дітей з інвалідністю — 5 048,95 гривень.
Для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за такі суми:
- І група інвалідності — 13 376,21 гривня.
- ІІ група інвалідності — 10 700,97 гривень.
- ІІІ група інвалідності — 8 025,73 гривні.