Виплати для пенсіонерів, заяви на субсидії та заходи проти ухилянтів: що зміниться у липні

У липні пенсіонерам, які досягнули 70 та більше років, додатково нарахують виплати до основної пенсії. Крім того, для деяких осіб доведеться звернутися із повторною заявою щодо нарахування субсидії. Водночас почнуть діяти заходи проти тих, хто не оновив свої військово-облікові дані.

Чи будуть збільшені пенсії з 1 липня

Деякі пенсіонери в липні зможуть отримати грошову надбавку до основної пенсії. Утім, отримають кошти лише ті, у якого пенсійні виплати перевищують 10 340,35 гривні.

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Для пенсіонерів, які досягнули 70-річного віку та більше, передбачені такі надбавки:

300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років,

456 гривень – для громадян від 75 до 79 років,

570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.

Такі суми між собою не сумуються, а лише зростають з настанням певного віку.

Водночас у новому місяці мінімальний та максимальний розміри пенсій залишаються без змін. Ще у березні та квітні для пенсіонерів відбулася індексація виплат, а тому мінімальна пенсія для різних категорій тепер становить:

для пенсіонерів із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,

для пенсіонерів віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,

для пенсіонерів 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,

для пенсіонерів віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,

для пенсіонерів молодше 70 років і стажем 30 – 35 років – 2 980 гривень.

Максимальний розмір становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, який становить на сьогодні 2 361 гривню. Відповідно повна сума складає 23 610 гривень.

Виплати від ООН

У липні пенсіонери матимуть можливість й надалі скористатися Програмою додаткової фінансової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона розрахована на тих осіб, які проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями.

Програму продовжено до грудня 2024 року включно. А після грудня рішення про здійснення виплат буде прийматися залежно від наявного фінансування.

Відтак пенсіонеру не потрібно звертатися за призначенням виплати знову, адже кошти спрямовуватимуть на підставі інформації, яка вже була в базах даних Пенсійного фонду.

Кому нададуть додаткову допомогу:

тим, хто отримує пенсію меншу за 3 250 гривень,

ті, хто проживають на територіях активних або можливих бойових дій,

особи, що не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та допомоги на проживання ВПО.

Щодо розміру, то сума, яку може отримати пенсіонер, дорівнює різниці між 3 250 гривням та сумою пенсії, яку пенсіонер отримує зараз.

Які в Україні податки для ФОПів

Єдиний соціальний внесок

У серпні 2023 року Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом та ВПП ООН запустили спільний проєкт з метою координації допомоги від міжнародних гуманітарних організацій у формі фінансової підтримки для українських громадян.

За всіх працівників, а також ФОПи, сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні.

Розмір ЄСВ змінюється відповідно до зростання мінімальної заробітної плати в Україні. З квітня сума становить 8 000 гривень.

У липні розмір мінімального ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати – це 1 760 гривень за місяць. А максимальний розмір становить 22% від 15 мінімальних зарплат – це 26 400 гривень за місяць.

Єдиний податок

Для ФОПа 1 групи єдиний податок становить 302,80 гривні – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А ФОП 2 групи платить вже 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати.

Кому треба звертатися по субсидію у липні

Для ФОПа 3 групи ЄП фіксований на рівні 2023 року – це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Для чимало кількості отримувачів у липні призначатимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон автоматично. Утім, це лише у тому випадку, якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств.

Водночас є певні категорії, яким доведеться у липні звернутися із заявою до Пенсійного фонду та декларацією про доходи та витрати для нарахування субсидії.

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги,

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи,

кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих,

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

особи, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 гривень.

Хто може втратити майно та зарплату

У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом 2-х місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

З 16 липня в Україні діятимуть нові заходи проти чоловіків, які ухиляються від військової служби: блокування рахунків, вилучення майна та примусова доставка в ТЦК.

До відповідальності будуть притягнуті не лише громадяни, які ухиляються, але й роботодавці, які порушують законодавство.

Як повідомляють в "Судово-юридичній газеті", для тих чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані, повістки будуть розсилатися за останньою відомою адресою, а штрафи виписуватимуть заочно.

Потім ухилянтам можуть заблокувати рахунки, вилучити майно, примусово доставити в ТЦК, а також обмежити в правах на керування транспортними засобами.

Тарифи на воду, газ та світло

Тарифи на газ

До 16 липня громадянам України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої дані: адресу проживання, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти. А для тих, хто перебуває за кордоном, необхідно було повідомити актуальні дані електронною поштою або через офіційний сайт ТЦК.

У липні тариф на газ становитиме 7,86 гривні за кубометр від "Нафтогазу", послугами якого користується чимала кількість українців.

Тариф на електроенергію

З червня в Україні подорожчав тариф на електроенергію. Відтак у липні новий тариф становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

Відомо, що за даними Укренерго, через масовані атаки росіян було знищено близько 80% об'єктів генерації.

Тарифи на воду

Для побутових споживачів вартість води не зросте у липні. Отже, ціна за один куб коливатиметься по регіонах від 24,5 до майже 46 гривень.

Найдешевше споживачі платять за воду на Харківщині, а найдорожче – на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Утім, для непобутових споживачів з 1 червня тариф на воду зріс. Для кожного регіону вартість буде різною.

Для Києва тариф на водопостачання зріс приблизно на 50%, а водовідведення – на 60%.

У Львові водопостачання подорожчало на 39%, відведення – на 43%.

Для Харкова тарифи залишаться незмінними.

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Не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП. Невеликим підприємствам без ліцензії від комісії тариф встановлює місцева влада.