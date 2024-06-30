Выплаты для пенсионеров, заявления на субсидии и меры против уклонистов: что изменится в июле

В июле пенсионерам, которые достигли 70 и более лет, дополнительно начислят выплаты к основной пенсии. Кроме того, для некоторых лиц придется обратиться с повторным заявлением о начислении субсидии. В то же время начнут действовать меры против тех, кто не обновил свои военно-учетные данные.

Будут ли увеличены пенсии с 1 июля

Некоторые пенсионеры в июле смогут получить денежную надбавку к основной пенсии. Впрочем, получат средства только те, у которого пенсионные выплаты превышают 10 340,35 гривны.

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Для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста и более, предусмотрены следующие надбавки:

300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет,

456 гривен – для граждан от 75 до 79 лет,

570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.

Такие суммы между собой не суммируются, а только растут с наступлением определенного возраста.

В то же время в новом месяце минимальный и максимальный размеры пенсий остаются без изменений. Еще в марте и апреле для пенсионеров состоялась индексация выплат, а потому минимальная пенсия для разных категорий теперь составляет:

для пенсионеров с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен,

для пенсионеров в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен,

для пенсионеров 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен,

для пенсионеров старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен,

для пенсионеров моложе 70 лет и стажем 30 – 35 лет – 2 980 гривен.

Максимальный размер составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных, который составляет на сегодня 2 361 гривну. Соответственно полная сумма составляет 23 610 гривен.

Выплаты от ООН

В июле пенсионеры смогут и в дальнейшем воспользоваться Программой дополнительной финансовой помощи от Всемирной продовольственной программы ООН. Она рассчитана на тех лиц, которые проживают на территориях с активными или возможными боевыми действиями.

Программа продлена до декабря 2024 года включительно. А после декабря решение об осуществлении выплат будет приниматься в зависимости от имеющегося финансирования.

Поэтому пенсионеру не нужно обращаться за назначением выплаты снова, ведь средства будут направлять на основании информации, которая уже была в базах данных Пенсионного фонда.

Кому предоставят дополнительную помощь:

тем, кто получает пенсию меньше 3 250 гривен,

те, кто проживают на территориях активных или возможных боевых действий,

лица, не получавшие после 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и помощи на проживание ВПЛ.

Относительно размера, то сумма, которую может получить пенсионер, равна разнице между 3 250 гривнам и суммой пенсии, которую пенсионер получает сейчас.

Какие в Украине налоги для ФЛП

Единый социальный взнос

В августе 2023 года Минсоцполитики совместно с Пенсионным фондом и ВПП ООН запустили совместный проект с целью координации помощи от международных гуманитарных организаций в форме финансовой поддержки для украинских граждан.

За всех работников, а также ФЛП, платят единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) в Украине.

Размер ЕСВ меняется в соответствии с ростом минимальной заработной платы в Украине. С апреля сумма составляет 8 000 гривен.

В июле размер минимального ЕСВ составляет 22% от минимальной зарплаты – это 1 760 гривен за месяц. А максимальный размер составляет 22% от 15 минимальных зарплат – это 26 400 гривен за месяц.

Единый налог

Для ФЛП 1 группы единый налог составляет 302,80 гривны – это 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. А ФЛП 2 группы платит уже 1 600 гривен – это 20% от минимальной зарплаты.

Кому надо обращаться за субсидией в июле

Для ФЛП 3 группы ЕН фиксированный на уровне 2023 года – это 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Для немалого количества получателей в июле будут назначать жилищную субсидию на неотапливаемый сезон автоматически. Впрочем, это только в том случае, если не изменились данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйств.

В то же время есть определенные категории, которым придется в июле обратиться с заявлением в Пенсионный фонд и декларацией о доходах и расходах для начисления субсидии.

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги,

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица,

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных,

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива,

лица, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидию было назначено в размере 0 гривен.

Кто может потерять имущество и зарплату

В случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение 2-х месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

С 16 июля в Украине будут действовать новые меры против мужчин, которые уклоняются от военной службы: блокирование счетов, изъятие имущества и принудительная доставка в ТЦК.

К ответственности будут привлечены не только граждане, которые уклоняются, но и работодатели, которые нарушают законодательство.

Как сообщают в "Судебно-юридической газете", для тех мужчин, которые не обновили свои военно-учетные данные, повестки будут рассылаться по последнему известному адресу, а штрафы будут выписывать заочно.

Затем уклонистам могут заблокировать счета, изъять имущество, принудительно доставить в ТЦК, а также ограничить в правах на управление транспортными средствами.

Тарифы на воду, газ и свет

Тарифы на газ

До 16 июля гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, обязаны уточнить свои данные: адрес проживания, номера средств связи и адреса электронной почты. А для тех, кто находится за границей, необходимо было сообщить актуальные данные по электронной почте или через официальный сайт ТЦК.

В июле тариф на газ составит 7,86 гривны за кубометр от "Нафтогаза", услугами которого пользуется немалое количество украинцев.

Тариф на электроэнергию

С июня в Украине подорожал тариф на электроэнергию. Поэтому в июле новый тариф составит 4,32 гривны за киловатт-час.

Известно, что по данным Укрэнерго, из-за массированных атак россиян было уничтожено около 80% объектов генерации.

Тарифы на воду

Для бытовых потребителей стоимость воды не вырастет в июле. Таким образом, цена за один куб будет колебаться по регионам от 24,5 до почти 46 гривен.

Дешевле всего потребители платят за воду на Харьковщине, а дороже всего – на Днепропетровщине и Кировоградщине.

Впрочем, для небытовых потребителей с 1 июня тариф на воду вырос. Для каждого региона стоимость будет разной.

Для Киева тариф на водоснабжение вырос примерно на 50%, а водоотвод – на 60%.

Во Львове водоснабжение подорожало на 39%, отвод – на 43%.

Для Харькова тарифы останутся неизменными.

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Не все водоканалы подчиняются НКРЭКУ. Небольшим предприятиям без лицензии от комиссии тариф устанавливает местная власть.