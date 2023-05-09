Хто влітку отримає одразу декілька пенсій

У червні деякі пенсіонери можуть отримати одразу декілька пенсій. Усе пов'язано з березневою індексацією виплат, яка зачепила чверть населення України.

Хто отримає одразу декілька пенсій

Пенсіонерам, які на момент перерахування виплат 1 квітня 2023 року продовжували працювати та мали 24 місяці страхового стажу, перерахували їх виплати.

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Щоб отримати надбавку від 100 до 1500 гривень, в особи не мала проводитися індексація пенсій протягом двох років. Розмір визначатиметься індивідуально, залежно від коефіцієнта стажу або, додатково, зарплати.

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку,

– повідомили представники ПФУ.

Проте, працюючі пенсіонери свої доплати отримають лише у червні, одразу за три попередніх місяці. Так сталося через зміни у звітності уповноважених органів, які займаються виплатами.

Нагадаємо! 1 березня 2023 року пройшла масштабна індексація пенсій, для близько 10 мільйонів осіб.

Хто ще незабаром отримає доплати до пенсій