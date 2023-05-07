Як відбувався перерахунок пенсій

На початку весни пенсіонерам, які після попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2023 року набули 24 місяці страхового стажу, перерахували виплати.

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Додатковою умовою була відсутність попереднього перерахування протягом двох років. Їм додали від 100 до 1500 гривень надбавки.

Нагадаємо! Перерахунок пенсій регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

При цьому працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, такий перерахунок буде проведено у разі, якщо вони досягли пенсійного віку,

– повідомили представники ПФУ.

Розмір перерахованої пенсії визначається індивідуально, тому що формі обчислення пенсії збільшується коефіцієнт страхового стажу або ще й додатково заробітної плати. Сума підвищення залежить від страхового стажу та заробітку в період роботи.

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