Как происходил перерасчет пенсий

В начале весны пенсионерам, которые после предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года приобрели 24 месяца страхового стажа, перечислили выплаты.

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Дополнительным условием было отсутствие предварительного перечисления в течение двух лет. Им добавили от 100 до 1500 гривен.

Напомним! Перерасчет пенсий регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста,

– сообщили представители ПФУ.

Размер перечисленной пенсии определяется индивидуально, так как в форме исчисления пенсии увеличивается коэффициент страхового стажа или еще и дополнительно заработной платы. Сумма повышения зависит от страхового стажа и заработка в период работы.

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