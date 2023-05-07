Как происходил перерасчет пенсий
В начале весны пенсионерам, которые после предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2023 года приобрели 24 месяца страхового стажа, перечислили выплаты.
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Дополнительным условием было отсутствие предварительного перечисления в течение двух лет. Им добавили от 100 до 1500 гривен.
При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста,
– сообщили представители ПФУ.
Размер перечисленной пенсии определяется индивидуально, так как в форме исчисления пенсии увеличивается коэффициент страхового стажа или еще и дополнительно заработной платы. Сумма повышения зависит от страхового стажа и заработка в период работы.
Кому доплатят 1000 гривен до пенсии в июне
- В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, ныне получают пенсию 5842 гривны и вышли на отдых с 35 годами страхового стажа.
- Из-за опоздания поступления данных в систему, перерасчет происходит задним числом.
- Для тех, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было раньше.