Понад 60 000 на місяць: як нардепи через суди вибивають "золоті" пенсії

Максимальна пенсія в Україні встановлена у розмірі 23 610 гривень. Однак сотні колишніх нардепів добиваються через суди спеціальних пенсій, які сягають у деяких випадках понад 60 000 гривень.

Як колишні нардепи добиваються високих пенсій?

Показовим прикладом різкого підвищення пенсії для нардепів може бути справа Віктора Слаути. Ексрегіонал нещодавно відсудив для себе виплати у розмірі 65 900 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Наприкінці червня Київський окружний адміністративний суд постановив, що Пенсійний фонд має підвищити пенсію колишньому ексвіцепрем'єру з урахуванням нового розміру зарплат.

Свого часу Слаута обіймав посаду заступника голови комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (нинішній комітет з питань організації державної влади).

На заслужений відпочинок він вийшов за нормою Закону "Про статус народного депутата", яка зараз вже не діє.

Теперішній перший заступник голови цього комітету минулого року отримував в середньому 57 800 гривень, тож Слаута міг сподіватися максимум на 52 000 гривень пенсії за цим Законом.

Однак він приніс до суду довідку, в якій вказано, що перший заступник голови комітету насправді отримує зарплату у розмірі 73 200 гривень.

Суд став на сторону Слаути й присудив йому пенсію у 65 900 гривень – 90% від цієї зарплати.

Варто знати! Уся річ у тому, що до зарплати заступника голови комітету додали надбавку за інтенсивність праці, на почесне звання "заслужений та доплату за науковий ступінь. З цієї максимально можливої зарплати, а не з реального розміру, Слауті й порахували розмір пенсії.

Хто ще відсудив собі високі пенсії?

Слаута – не єдиний екснардеп, котрий відсудив собі чималеньку прибавку до пенсії.

Минулого року колишній депутат Валерій Борзов у тому ж Київському окружному адмінсуді виграв справу проти Пенсійного фонду й тепер отримує пенсію у розмірі понад 50 000 гривень.

Ще більшу пенсію вдалося відсудити ексрегіоналці Катерині Ващук, яка послалася на зарплату нинішнього голови комітету і таким чином підвищила своє пенсійне забезпечення до 62 900 гривень.

Окрім того, за більші виплати зараз судиться з ПФУ Києва ще одна колишня представниця "Партії регіонів" Раїса Богатирьова.

Важливо! Раніше закон передбачав, що розмір пенсії колишнього народного депутата мав бути прив'язаним до заробітної плати чинного парламентаря. Потім ця законодавча норма була скасована. Втім нардепи йдуть у суди, вимагаючи застосовувати до них ті закони, які діяли на час їхнього депутатства, і відсуджують "золоті" пенсії.