Как бывшие нардепы добиваются высоких пенсий?
Показательным примером резкого повышения пенсии для нардепов может быть дело Виктора Слауты. Экс-регионал недавно отсудил для себя выплаты в размере 65 900 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
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В конце июня Киевский окружной административный суд постановил, что Пенсионный фонд должен повысить пенсию бывшему экс-вице-премьеру с учетом нового размера зарплат.
- В свое время Слаута занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (нынешний комитет по вопросам организации государственной власти).
- На заслуженный отдых он вышел по норме Закона "О статусе народного депутата", которая сейчас уже не действует.
- Нынешний первый заместитель председателя этого комитета в прошлом году получал в среднем 57 800 гривен, поэтому Слаута мог надеяться максимум на 52 000 гривен пенсии по этому Закону.
- Однако он принес в суд справку, в которой указано, что первый заместитель председателя комитета на самом деле получает зарплату в размере 73 200 гривен.
- Суд встал на сторону Слауты и присудил ему пенсию в 65 900 гривен – 90% от этой зарплаты.
Стоит знать! Все дело в том, что к зарплате заместителя председателя комитета добавили надбавку за интенсивность труда, на почетное звание "заслуженный и доплату за научную степень. С этой максимально возможной зарплаты, а не с реального размера, Слауте и посчитали размер пенсии.
Кто еще отсудил себе высокие пенсии?
Слаута – не единственный экс-нардеп, который отсудил себе немаленькую прибавку к пенсии.
- В прошлом году бывший депутат Валерий Борзов в том же Киевском окружном админсуде выиграл дело против Пенсионного фонда и теперь получает пенсию в размере более 50 000 гривен.
- Еще большую пенсию удалось отсудить экс-регионалке Екатерине Ващук, которая сослалась на зарплату нынешнего председателя комитета и таким образом повысила свое пенсионное обеспечение до 62 900 гривен.
- Кроме того, за большие выплаты сейчас судится с ПФУ Киева еще одна бывшая представительница "Партии регионов" Раиса Богатырева.
Важно! Ранее закон предусматривал, что размер пенсии бывшего народного депутата должен был быть привязанным к заработной плате действующего парламентария. Затем эта законодательная норма была отменена. Впрочем нардепы идут в суды, требуя применять к ним те законы, которые действовали на время их депутатства, и отсуживают "золотые" пенсии.