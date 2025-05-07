Як зростуть пенсії осіб з III групою інвалідності у травні

У травні збільшення виплат осіб з III групою інвалідності не буде. Ця виплата як і надалі визначатиметься індивідуально.

Яка зараз пенсія для осіб з III групою інвалідності

Пенсія по інвалідності, станом на зараз, складає 50% від вікової виплати, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФПСУ.

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Водночас ця виплата не може бути щонайменше як прожитковий мінімум встановлений в Україні. Тобто, не буде менш як 2 361 гривні.

Зверніть увагу! Якщо реальна виплата, яку мала б отримати особа, менша, її штучно дотягують до встановленого мінімуму.

Водночас у березні, завдяки пенсійній індексації, зросли пенсії частини осіб. Йдеться про тих, кому призначено виплати в окремому порядку.

Зокрема, громадянам з інвалідністю, яка пов'язана із Чорнобильською катастрофою, мінімуми збільшили так:

особи з інвалідністю І групи тепер мають отримувати щонайменше – 9 855,71 гривні;

ІІ групи інвалідності – 7 884,57 гривні;

ІІІ групи інвалідності – 6 077,70 гривень.

Зауважте! На розмір виплати по інвалідності впливає багато факторів. Наприклад, час встановлення, обставини та вік особи.