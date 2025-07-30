Пенсії по інвалідності у серпні не зростатимуть. Востаннє підвищення цих виплат відбувалося у березні 2025.

Які зараз пенсії по інвалідності?

Пенсії по інвалідності визначаються індивідуально. Зокрема, грає роль група, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Трамп готує удар по російській нафті: що буде з цінами й хто заповнить дефіцит

Виплати по інвалідності і надалі співвідносяться з віковими:

люди з інвалідністю I групи, мають отримувати 100% пенсії за віком;

інвалідністю II групи – 90%;

інвалідністю III групи – 50%.

Страховий стаж для пенсій по інвалідності визначається за особливим алгоритмом.

До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Які мінімальні пенсії по інвалідності зараз?

ПФУ утвердив, що мінімальні пенсії по інвалідності зараз такі:

особи з інвалідністю І групи мають отримувати щонайменше 3 323 гривні;

громадяни, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 520 гривень.

люди, які працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 093 гривні.

Водночас, за словами експерта Сергія Коробкіна, найменша пенсія в реальності буде більшою.

Сергій Коробкін Експерт з пенсійного забезпечення Найменша пенсійна виплата не може бути нижче рівня прожиткового мінімуму, навіть якщо йдеться про ІІІ групу інвалідності. На сьогодні це 2 361 гривня.

Нагадаємо! Є пенсії, що призначаються за особливих обставин. Зокрема, йдеться про військових та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Для таких громадян алгоритм визначення пенсії дещо відрізняється.