Як зростуть пенсії по інвалідності з 1 серпня
- Пенсії по інвалідності у серпні не зростатимуть, останнє підвищення було у березні 2025 року.
- Страховий стаж для пенсій по інвалідності включає період з дня встановлення інвалідності до віку 60 років.
Пенсії по інвалідності у серпні не зростатимуть. Востаннє підвищення цих виплат відбувалося у березні 2025.
Які зараз пенсії по інвалідності?
Пенсії по інвалідності визначаються індивідуально. Зокрема, грає роль група, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Виплати по інвалідності і надалі співвідносяться з віковими:
- люди з інвалідністю I групи, мають отримувати 100% пенсії за віком;
- інвалідністю II групи – 90%;
- інвалідністю III групи – 50%.
Страховий стаж для пенсій по інвалідності визначається за особливим алгоритмом.
До страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років,
– йдеться у повідомленні ПФУ.
Які мінімальні пенсії по інвалідності зараз?
ПФУ утвердив, що мінімальні пенсії по інвалідності зараз такі:
- особи з інвалідністю І групи мають отримувати щонайменше 3 323 гривні;
- громадяни, які не працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 520 гривень.
- люди, які працюють і мають інвалідність II чи III групи – 2 093 гривні.
Водночас, за словами експерта Сергія Коробкіна, найменша пенсія в реальності буде більшою.
Найменша пенсійна виплата не може бути нижче рівня прожиткового мінімуму, навіть якщо йдеться про ІІІ групу інвалідності. На сьогодні це 2 361 гривня.
Нагадаємо! Є пенсії, що призначаються за особливих обставин. Зокрема, йдеться про військових та постраждалих від аварії на ЧАЕС. Для таких громадян алгоритм визначення пенсії дещо відрізняється.