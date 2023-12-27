Доплата до пенсії від ООН: хто зможе її отримати

ООН надає гуманітарну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення. Зараз кошти будуть отримувати громадяни з інвалідністю.

Яку надбавку зможуть отримати українці

Мінсоцполітики спільно з ООН продовжують надавати соцдопомогу потребуючим українцям. Йдеться про тих, хто найбільше постраждав внаслідок військових дій.

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Зокрема, надбавку до пенсії від ООН уже отримали 278 тисяч пенсіонерів. Загальна сума допомоги склала 609 мільйонів гривень.

Доплата до пенсії надавалася пенсіонерам, які проживають у зоні бойових дій і мають пенсію менш як 3 тисячі гривень. Кошти додаються до загальної суми пенсі автоматично. Розмір надбавки рівний різниці між 3 тисячами гривень та пенсією, яку має громадянин.

Зараз надбавку будуть отримувати 350 тисяч українців, які мають інвалідність. Яким ще вимогам має відповідати отримувач нової надбавки:

проживання на прифронтовій території та у зоні активних бойових дій;

відсутність статусу ВПО;

щомісячні виплати менш як 3 250 гривень;

відсутність іншої міжнародної грошової допомоги.

Які пенсії по інвалідності зараз

На пенсії по інвалідності впливають вікові виплати. До кінця 2023 року співвідношення залишається таким:

100% від пенсії за віком отримують громадяни з інвалідністю І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Уряд встановив мінімуми нижче яких виплати бути не можуть:

особи з І групою інвалідності мають отримувати щонайменше 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ група інвалідності, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ група, якщо громадяни продовжують працювати – 2 093 гривні.

Групу інвалідності призначає спеціальна комісія. Якщо під час повторної експертизи, експерти зафіксували певні зміни, відповідно до них коригуються і виплати.