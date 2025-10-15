В Україні оприлюднили дані щодо чисельності пенсіонерів за видами та розмірами призначених пенсій. Інформація актуальна станом на 1 жовтня 2025 року.

Що відомо про пенсії в Україні у жовтні 2025 року?

Згідно з даними, понад третина (35,3%) українських пенсіонерів отримують щомісяця менше ніж 4 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Водночас рік тому ця цифра була значно меншою. У 2024 році лише 17,35% літніх людей отримували пенсію у розмірі менше за 4 тисячі гривень.

Однак є нижчі цифри. Так ще 3,66% пенсіонерів отримують пенсійну виплати до 3 000 гривень. Однак ще рік тому кількість таких осіб становила 25,8%.

Пенсію від 4 до 5 тисяч гривень отримують 20,6% пенсіонерів. Минулого року таких зафіксували 18,6%.

Дещо менше третини українських пенсіонерів – 29,1% – отримують від 5 до 10 тисяч гривень пенсії. Тут зміни відбулися мінімальні – з 25,6% у 2024 році.

Цікаво! Найбільші виплати – понад 10 тисяч гривень – в Україні отримують 15,1% громадян. У 2024 році таких було трохи менше – 12,7%.

Які ще зміни відбулися за рік?

Крім того, в Україні змінилась кількість пенсіонерів. У жовтні 2024 року вона становила 10,3 мільйона людей, тоді як у жовтні поточного року – 10,2 мільйона. Кількість працюючих пенсіонерів залишилась незмінною – 2, 8 мільйона осіб.

Зазнала змін й середня пенсія. Вона зросла до 6436,8 гривні (жовтень 2025 року) з 5851,9 гривні (жовтень 2024 року).

Зауважте! Зросла середня пенсія й для працюючих пенсіонерів. Середній розмір виплат складає 7069,4 гривні, а що показник минулого року становить 6 258 гривні.

Чи буде до кінця року в Україні індексація пенсій?