Допомогу США не зможуть використати на виплату пенсій в Україні

Американська допомога на понад 60 мільярдів доларів не може бути використана для виплат пенсій в Україні. Чому так, пояснила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Допомогу не спрямують на пенсії

За словами міністра, це пов'язано з відмінностями в пенсійних системах України та США, що ускладнює пояснення цього виборцям у США, передає 24 Канал.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України В Америці немає солідарних пенсій. Є накопичувальні пенсійні рахунки страхові. Тому для них, для їхніх виборців дуже важко пояснити: якщо вони своїм громадянам не платять якихось таких пенсій, то чому мають на пенсії перераховувати для громадян України.

Вона також згадала про підтримку з інших країн, зокрема Японії та Європейського Союзу, що надали 50 мільярдів євро на чотири роки, частина з яких піде на пенсійні виплати в Україні.

Що входить у пакет допомоги від США

У суботу, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за підтримку пакета допомоги для України. Тепер усі очікування пов'язані з другим голосуванням у Сенаті, після якого президент Джо Байден має намір підписати документ.

Пакет допомоги передбачає виділення Україні 60,84 мільярда доларів:

З цієї суми понад 23 мільярди доларів планують використати для поповнення американських запасів озброєнь;

13,8 мільярда доларів буде направлено на закупівлю сучасних озброєнь, оборонних товарів та послуг;

26 мільйонів доларів витратять на зміцнення контролю та підзвітності за наданими Україні допомогою й обладнанням.

Закон також включає заходи для забезпечення прозорості у використанні коштів, зокрема через особистий моніторинг, і передбачає угоди про повернення коштів, які були виділені США на економічну підтримку України.

! Після ухвалення закону Державний департамент і Міністерство оборони США мають 45 днів на розроблення стратегії підтримки України. Президент США може надати Україні ракетні комплекси ATACMS, але лише за умови, що це не поставить під загрозу національну безпеку та інтереси США.