Деякі категорії українців мають право на доплати у вересні. Розмір додаткових виплат може коливатися від 300 до понад 500 гривень.

Які вікові надбавки до пенсії?

Починаючи від 70 років пенсіонери в Україні можуть щомісяця отримувати вікові надбавки до пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Чи можна оскаржити пенсію, якщо рішення Пенсійного фонду вас не влаштовує

Розмір надбавки до пенсії у вересні залежатиме від віку людини:

для пенсіонерів від 70 до 74 років – 300 гривень;

для українців від 75 до 79 років – 456 гривень;

а для осіб старше 80 років – вже 570 гривень.

Окрім віку, є ще одна умова для отримання надбавки до пенсії. Загальний розмір виплат пенсіонеру з урахуванням усіх доплат не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Важливо! Пенсіонер має право лише на одну доплату до пенсії за віком, тобто декілька доплат за різні вікові категорії не нараховують. Таким чином, людині, що отримувала доплату в розмірі 456 гривень після досягнення 80 років просто піднімуть надбавку до 570 гривень, фактично підвищення складе 114 гривень.

Хто ще має право на доплати?

Також отримати доплати до пенсії у розмірі 590 гривень можуть учасники бойових дій та члени їхніх родин. Ця надбавка за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" складає 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (2 361 гривня у 2025 році).

Отримати цю доплату мають право пенсіонери зі статусом:

учасника бойових дій;

людини з інвалідністю наслідок війни;

члена сім’ї загиблого військовослужбовця;

постраждалого учасника Революції Гідності.

Варто знати! Щоб отримати надбавку у 590 гривень пенсіонеру потрібно звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву і копію документа, що підтверджує його статус.