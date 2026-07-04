Збільшити пенсію можна всього за три кроки: що треба робити українцям
Значна частина українців роками живе на мінімальну пенсію, не знаючи, як збільшити виплати. Це можливо завдяки трьом способам.
Кому можуть підвищити пенсію
Розмір пенсії залежить не лише від страхового стажу, а й від рівня офіційної зарплати, яку людина отримувала протягом трудового життя, пише ТСН.
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Українське законодавство передбачає кілька законних механізмів, які допомагають покращити розрахунок пенсії. У деяких випадках для цього достатньо правильно оформити заяву до Пенсійного фонду.
Спосіб №1. Виключити стаж з найменшими доходами
Один із найефективніших способів – прибрати з розрахунку частину "поганого" страхового стажу, під час якого зарплата була найнижчою:
- Закон дозволяє виключити до 60 календарних місяців роботи.
- Загальна тривалість таких періодів не може перевищувати 10% від усього страхового стажу.
- Після коригування має залишитися щонайменше 60 календарних місяців заробітку.
Завдяки вилученню періодів із найнижчими доходами середній коефіцієнт заробітної плати може зрости, а разом із ним – і майбутня пенсія.
Спосіб №2. Прибрати пільгові періоди
Окрім згаданих 10% стажу, закон дозволяє не враховувати певні періоди, коли людина не працювала або отримувала мінімальні виплати. Йдеться, зокрема, про:
- строкову військову службу;
- навчання, зокрема у закладах вищої освіти;
- відпустку по догляду за дитиною до трьох років (для окремих періодів);
- догляд за людиною з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю;
- окремі періоди під час карантину COVID-19 та дії воєнного стану;
- інші випадки, визначені законодавством.
Спосіб №3. Додати зарплату, отриману до 2000 року
Ще один варіант збільшити пенсію доступний тим, хто до липня 2000 року мав офіційно високу заробітну плату: можна надати довідку про зарплату за будь-які п'ять років безперервної роботи до цієї дати.
Для цього необхідно отримати відповідну архівну довідку або документ від колишнього роботодавця. Після отримання таких даних Пенсійний фонд порівняє різні варіанти розрахунку й застосує той, який є більш вигідним для майбутнього пенсіонера.
Які ще є надбавки до пенсії
На підвищення пенсій можуть розраховувати українці, які досягли 65-річного віку та мають повний страховий стаж. Він становить 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.
Також доплата до пенсії передбачена жінкам, які народили або всиновили п'ятьох і більше дітей. Однак ці українки також повинні відповідати певним критеріям.