Уряд підвищує пенсії українцям через стаж: хто та скільки отримає

Українці мають право на щомісячну доплату до пенсії, якщо у них є понаднормовий стаж роботи. Розмір надбавки становить 1% прожиткового мінімуму.

Надбавку до пенсії мають отримувати усі українці з більшим стажем роботи. Про це йдеться у роз’ясненні Пенсійного фонду.

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Як і кому нараховуватимуть надбавки за стаж

Наприклад, розмір пенсії жінки, обчислений за формулою з урахуванням страхового стажу 45 років 7 місяців, становить 2 800 гривень. Вона має 15 років стажу понад 30 років. За 15 років понаднормового стажу до пенсії нараховується доплата в розмірі 15%.

Оскільки розмір пенсії, обчислений з урахуванням набутого стажу та заробітку (2 800 гривень) перевищує прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 027 гривень), то доплата обчислюється з такого прожиткового мінімуму.

Отже, розмір доплати за понаднормовий стаж – 304,05 гривні (2027,00 гривень х 15 %, де: 2 027,00 гривень – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 01.07.2022).

До речі, якщо розмір пенсії, обчислений за формулою, не перевищує прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, то розмір доплати визначається виходячи з обчисленої пенсії.

Підвищення пенсій в Україні: останні новини

У Пенсійному фонді повідомили, що розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 гривень збільшилась до 2 027 гривень. З грудня вона зросте до 2 093 гривень.

Щодо максимальної пенсії, яка становить 19 340 гривень, то вона зросте до 20 270 гривень.

Важливо зазначити, що українці, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, продовжуватимуть отримувати виплати. У Пенсійному фонді зазначили, що не ведуть облік тих, хто поїхав з країни

Як отримати пенсійні виплати, не виходячи з дому

Мінцифра підготувала ключові послуги для пенсіонерів. Щоб дізнатися деталі про кожну з них, потрібно натиснути на посилання.

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