Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал. Він зазначив що вже перерахували 49 мільярдів гривень.

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"Це на 15% більше ніж у липні минулого року", – розповів Шмигаль.

Пенсії з липня зросли

У Пенсійному фонді повідомили, що розмір соцвиплат зріс з 1 липня. Зокрема, мінімальна пенсія з 1 934 гривень збільшилась до 2 027 гривень. З грудня вона зросте до 2 093 гривень.

Щодо максимальної пенсії, яка становить 19 340 гривень, то вона зросте до 20 270 гривень.

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Пенсія за кордоном

Українці, які поїхали за кордон, рятуючись від війни, продовжуватимуть отримувати виплати. У Пенсійному фонді зазначили, що не ведуть облік тих, хто поїхав з країни.

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