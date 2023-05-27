Шість пенсій одразу: хто може отримати такі виплати
Джерело:ПФУ
Пенсіонери, які були змушені виїхати з України через воєнні дії, можуть отримати свої виплати одразу за 6 місяців. Для цього потрібно виконати інструкцію.
Як отримати одразу 6 пенсій
Пенсіонери, які виїхали за кордон через війну, мають право отримати свою пенсію авансом одразу за декілька місяців (не більше шести). Така можливість зумовлена тим, що за час протягом якого пенсіонер буде за кордоном, йому не виплачуватимуть пенсію.
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Тож, якщо особа хоче виїхати за межі України на постійне проживання, їй потрібно зробити наступне:
- написати заяву;
- знятись з обліку за місцем проживання;
- звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ);
- отримати виплату авансом за шість місяців.
Якщо пенсіонер отримував свої кошти на картку – для нього нічого не зміниться, якщо він за кордоном. Проте, якщо оплата була готівкою, тоді варто через сайт ПФУ змінити спосіб отримання.
Де в Україні найбільші пенсії
Найбільші виплати в Україні отримують пенсіонери Києва – в середньому 7 129 гривень. Більше ж за 5 000 гривень пенсія в:
- Донецькій області – 6 560 гривень;
- Луганській – 6 049 гривень;
- Дніпропетровській – 5 804 гривень;
- Житомирській – 5 650 гривень;
- Рівненській – 5 488 гривень;
- Запорізькій – 5 416 гривень;
- Київській – 5 412 гривні;
- Харківській – 5 249 гривень;
- Полтавській – 5 097 гривень;
- Одеській – 5 001 гривня.