Як отримати одразу 6 пенсій

Пенсіонери, які виїхали за кордон через війну, мають право отримати свою пенсію авансом одразу за декілька місяців (не більше шести). Така можливість зумовлена тим, що за час протягом якого пенсіонер буде за кордоном, йому не виплачуватимуть пенсію.

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Тож, якщо особа хоче виїхати за межі України на постійне проживання, їй потрібно зробити наступне:

написати заяву;

знятись з обліку за місцем проживання;

звернутися із заявою до Пенсійного фонду України (ПФУ);

отримати виплату авансом за шість місяців.

Нагадаємо! Пенсія готівкою виплачується щомісяця до 25 числа через відділення Укрпошти або через банк за зазначеним у заяві місцем проживання в межах України.

Якщо пенсіонер отримував свої кошти на картку – для нього нічого не зміниться, якщо він за кордоном. Проте, якщо оплата була готівкою, тоді варто через сайт ПФУ змінити спосіб отримання.

Де в Україні найбільші пенсії

Найбільші виплати в Україні отримують пенсіонери Києва – в середньому 7 129 гривень. Більше ж за 5 000 гривень пенсія в: