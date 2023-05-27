Как получить сразу 6 пенсий

Пенсионеры, выехавшие за границу из-за войны, имеют право получить свою пенсию авансом сразу за несколько месяцев (не более шести). Такая возможность обусловлена тем, что за время в течение которого пенсионер будет за границей, ему не будут выплачивать пенсию.

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Итак, если человек хочет выехать за пределы Украины на постоянное проживание, ему нужно сделать следующее:

написать заявление;

сняться с учета по месту жительства;

обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

получить выплату авансом за шесть месяцев.

Напомним! Пенсия наличными выплачивается ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту жительства в пределах Украины.

Если пенсионер получал свои средства на карту – для него ничего не изменится, если он за границей. Однако, если оплата была наличными, тогда через сайт ПФУ следует изменить способ получения.

Где в Украине самые большие пенсии

Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры Киева – в среднем 7 129 гривен. Больше же за 5 000 гривен пенсия в: