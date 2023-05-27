Как получить сразу 6 пенсий
Пенсионеры, выехавшие за границу из-за войны, имеют право получить свою пенсию авансом сразу за несколько месяцев (не более шести). Такая возможность обусловлена тем, что за время в течение которого пенсионер будет за границей, ему не будут выплачивать пенсию.
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Итак, если человек хочет выехать за пределы Украины на постоянное проживание, ему нужно сделать следующее:
- написать заявление;
- сняться с учета по месту жительства;
- обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины (ПФУ);
- получить выплату авансом за шесть месяцев.
Если пенсионер получал свои средства на карту – для него ничего не изменится, если он за границей. Однако, если оплата была наличными, тогда через сайт ПФУ следует изменить способ получения.
Где в Украине самые большие пенсии
Самые большие выплаты в Украине получают пенсионеры Киева – в среднем 7 129 гривен. Больше же за 5 000 гривен пенсия в:
- Донецкой области – 6560 гривен;
- Луганской – 6049 гривен;
- Днепропетровской – 5804 гривен;
- Житомирской – 5650 гривен;
- Ровенской – 5488 гривен;
- Запорожской – 5416 гривен;
- Киевской – 5412 гривны;
- Харьковской – 5 249 гривен;
- Полтавской – 5 097 гривен;
- Одесской – 5001 гривна.