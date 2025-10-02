Ветерани війни в Україні мають право на пенсію від держави. Залежно від умов причини виходу заслужений відпочинок, військовим призначаються різні види виплат.

Яку пенсію можуть отримувати військові?

Для військових передбачені пенсії за вислугу років та пенсії по інвалідності, відповідно до закону України від 09.04.1992 № 2262-XII, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пенсії за вислугу років

Цей вид пенсійного забезпечення призначають військовим, котрі відслужили певний термін та досягли встановленого законом віку.

На пенсію за вислугу років мають право ветерани за таких умов:

військовослужбовець від 1 жовтня 2020 року або пізніше на день звільнення має вислугу у розмірі 25 календарних років або більше;

або ж військовий досяг на момент звільнення віку у 45 років;

при цьому необхідно мати не менш як 25 років стажу, з яких щонайменше 12 з половиною років – це служба у війську чи правоохоронних органах (Нацполіція, Служба судової охорони, Державна служба спецзв'язку тощо).

Зауважте! Умови отримання пенсії за вислугу років для військових постійно уточнюються, тому необхідно звертатися за консультацією до фахівців Пенсійного фонду

Пенсії по інвалідності

Пенсію у зв'язку з інвалідністю військовим, як зазначають у Пенсійному фонді, призначають за таких умов:

ветеран отримав інвалідність внаслідок поранення, каліцтва, контузії, захворювання під час захисту України та виконання військових обов'язків;

військовослужбовець став особою з інвалідністю через захворювання чи нещасний випадок піл час служби у війську.

Групу та причину інвалідності встановлює експертна комісія.

Важливо! Пенсії по інвалідності військовим призначають незалежно від тривалості служби.

Який розмір пенсій для військових?

Пенсії військовим нараховують з розміру грошового забезпечення. При цьому враховуються оклади за посадою, військовим званням, процентна надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові виплати.

Розміри пенсій залежно від їх виду можуть бути такими:

за вислугу років – від 50 до 70% від грошового забезпечення, залежно від тривалості вислуги;;

по інвалідності – від 40 до 100% від грошового забезпечення, залежно від групи та причини інвалідності.

Варто знати! Окремо виплачують пенсії дітям загиблих військових або тих, хто зник безвісти. Вони мають право на виплати у зв’язку із втратою годувальника. Її розмір не може бути нижчим за 30% від грошового забезпечення військового.