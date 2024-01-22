З 1 квітня пенсії можуть "заморозити": картки "Ощадбанку" скоро вийдуть з терміну придатності

Українці, які отримують пенсії та інші соцвиплати через "Ощадбанк", мають звернути увагу на важливу інформацію. Дехто з них не зможе зняти гроші зі своїх карток після 31 березня 2024 року.

Що станеться з картками "Ощадбанку"

Наприкінці грудня "Ощадбанк" продовжив дію своїх карток для усіх українців до 31 березня 2024 року. Проте, є ймовірність, що банк не піде знову на такий крок з 1 квітня.

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Продовження відбувається автоматично для карт, термін яких спливає, починаючи з лютого 2022 року. Якщо нова карта вже перевипущена, будь ласка, зверніться до відділення Ощадбанку для її отримання у зручний для вас час,

– повідомила пресслужба банку.

Тож, якщо "Ощадбанк" не продовжить термін дії своїх карток, з 1 квітня вони будуть заморожені. Тобто кошти й надалі надходитимуть на рахунок особи, але здійснювати фінансові операції з ними можна буде лише після перевипуску карти.

Кому треба пройти ідентифікацію

Мовиться саме про ті картки "Ощадбанку", чий термін дії вказаний на самій картці підійшов до кінця.

Пенсіонери, які отримали статус ветерана бойових дій до 24 лютого 2024 року та отримують свої виплати у "Ощадбанку", мають пройти відеоідентифікацію. Також це стосується осіб, які через певні причини втратили свої виплати.

Термін на проходження ідентифікації продовжено до 1 квітня 2024 року. До цього часу особа сама повинна звернутися до ПФУ через особистий кабінет на сайті та призначити зустріч.

Для цього потрібно заповнити відповідний електронний бланк на сайті ПФУ та надати відповідні документи.