Мільярди гривень щорічно йдуть у "тінь", позбавляючи державу можливості повноцінно фінансувати соціальну сферу. Це відбивається на матеріальному становищі вчителів і пенсіонерів.

Скільки грошей в Україні перебувають у "тіні"?

Низькі зарплати вчителів та скромні пенсії пов'язані з ухиленням від сплати податків, пише 24 Канал з посиланням коментар голови фінансового комітету Верховної Ради України Данила Гетьманцева.

Він зазначив, що держава щороку втрачає мільярди гривень через масштабну тіньову економіку та тих, хто сприяє її існуванню. За словами чиновника поєднання "тіні" та корупції фактично позбавляє Україну шансів на розвиток.

За рахунок поєднання "тіні" та корупції, що є одним і тим самим, ми з вами є бідною країною. Навіть у мирний час ми були бідною країною, не говорячи вже про те, коли ми 60% видатків спрямовуємо на безпеку та оборону",

— сказав Гетманцев.

За даними голови фінансового комітету Верховної Ради, майже половина економіки перебуває у "тіні" – це близько 900 мільярдів гривень, які могли б надійти до бюджету у вигляді податків.

Гетьманцев нагадав, що вчителі сьогодні залишаються однією із соціально незахищених категорій серед працівників бюджетної сфери.

Це величезна кількість людей, величезна кількість сімей, яку держава послідовно, стабільно, недооцінює та ображає. Йдеться про матеріальне забезпечення та повагу,

– наголосив він.

Сьогодні середня зарплата українських вчителів зараз становить близько 15 тисяч гривень (350 доларів), що нижче, ніж у Молдові та низці інших країн. За словами політика, це змушує педагогів шукати додаткові заробітки поза школою.

Безперечно, ми людину штовхаємо на те, що вона повинна щось ще заробляти, крім навчання дітей, а з іншого боку, ми її принижуємо, ставлячи в соціально незахищені умови. Людина молода, яка вчиться, сто разів подумає, чи йти працювати за професією,

– додав Гетманцев.

Він наголосив, що інвестиції у педагогів безпосередньо пов'язані з майбутнім країни: якщо не підтримувати вчителів, програє вся Україна.

